日本熊出沒｜青森鬧市大廈內驚見熊蹤 民眾恐慌跑上高層逃命

日本各地「熊禍」災情持續升溫。環境省周五（15日）公布最新數據，顯示上月全日本發生至少6宗黑熊襲擊人類事件，更首度錄得本州4月份襲擊致死個案。此外，昨日全國多地再傳出熊隻闖入校園及商業大樓事故，青森市鬧市更有熊隻闖入辦公大樓大堂，最終由獵人開槍擊斃。

環境省：本州4月首見襲人致死事故

根據環境省統計，今年4月全日本至少有6人遭熊襲擊，其中1名報稱居住於岩手縣的女性不幸喪生。當局指出，這是自2006年有紀錄以來，首次在4月份於本州錄得死亡個案。報告分析過去3年的襲擊數據，發現事故多發生於人類居住區，且多與民眾日常生活重疊。環境省提醒，秋季目擊事件大幅增加後，春季熊隻甦醒覓食，危險性亦隨之飆升，呼籲公眾保持警剔。

青森鬧市大廈封鎖 獵人傍晚擊斃幼熊

根據《青森放送》報道，青森市中心一幢集結了商店、診所與住宅的13層高大樓驚現熊蹤。當時是周五下午3時半，該頭約1米長黑熊從大樓「Cross Tower A-BAY」入口闖入，由於事發當時大樓正值正常營業時間，店內民眾與醫護人員大感驚惶，紛紛往高樓層逃命，據報有部分民眾更受困於大樓的5樓。

一名在大樓內工作的超市員工憶述：「我當時一轉頭看向通道側的入口，就發現一頭熊站在那裡！我立刻叫上其他員工跟客人趕快逃到外面。」店員餘悸猶存地表示，從沒想過黑熊會出現在這麼熱鬧的市中心，直到現在手還在發抖。

由於有消息指附近曾有熊母子出沒，當局憂慮母熊仍在鬧市某處潛伏，隨即在建築物周邊拉起封鎖線並疏散市民。傍晚下午5時前，相關單位在大樓的2個出入口設置「捕獸籠」；傍晚6時過後，現場突然傳出兩下槍聲。其後當局確認已派獵人將該頭幼熊射殺。

福島小學緊急疏散 富山名勝連環傷人

福島縣喜多方市亦陷入恐慌。清晨5時許，有居民在住宅區目擊熊隻，至上午7時半，該頭熊更闖入松山小學體育館附近，一度踏入校園範圍。校方及市政府接報後緊急採取行動保護學生，包括疏散及暫停室外活動，所幸無人受傷。

然而，富山縣昨日（14日）卻發生連續傷人案。在著名景點「瀑布步道」附近，一名男子先遭熊襲擊，導致面部及手部流血送院；隨後不久，另一名女子在同一區域亦遇襲，腿部及腰部受傷。

當局再次呼籲，民眾進入林區或在山邊居住時，應攜帶熊鈴或收音機發出聲響，避免與熊隻近距離接觸。