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日本熊出沒｜青森鬧市大廈內驚見熊蹤 上月至少6宗襲人釀1死

即時國際
更新時間：05:26 2026-05-16 HKT
發佈時間：05:26 2026-05-16 HKT

日本各地「熊禍」災情持續升溫。環境省周五（15日）公布最新數據，顯示上月全日本發生至少6宗黑熊襲擊人類事件，更首度錄得本州4月份襲擊致死個案。此外，昨日全國多地再傳出熊隻闖入校園及商業大樓事故，青森市鬧市更有熊隻闖入辦公大樓大堂，最終由獵人開槍擊斃。

環境省：本州4月首見襲人致死事故

根據環境省統計，今年4月全日本至少有6人遭熊襲擊，其中1名報稱居住於岩手縣的女性不幸喪生。當局指出，這是自2006年有紀錄以來，首次在4月份於本州錄得死亡個案。報告分析過去3年的襲擊數據，發現事故多發生於人類居住區，且多與民眾日常生活重疊。環境省提醒，秋季目擊事件大幅增加後，春季熊隻甦醒覓食，危險性亦隨之飆升，呼籲公眾保持警剔。

青森鬧市大廈封鎖 獵人傍晚擊斃幼熊

周五下午約3時半，青森市中心一幢商業大樓驚現熊蹤。當地的環境保護課證實一頭熊闖入大廈大堂，據悉現場所見為一頭約1米長的幼熊。由於有消息指附近曾有熊母子出沒，當局憂慮母熊仍在鬧市某處潛伏，隨即在建築物周邊拉起封鎖線並疏散市民。至傍晚時分，現場傳出槍聲，當局確認已派獵人將該頭闖入大樓的熊隻射殺。

福島小學緊急疏散 富山名勝連環傷人

福島縣喜多方市亦陷入恐慌。清晨5時許，有居民在住宅區目擊熊隻，至上午7時半，該頭熊更闖入松山小學體育館附近，一度踏入校園範圍。校方及市政府接報後緊急採取行動保護學生，包括疏散及暫停室外活動，所幸無人受傷。

然而，富山縣昨日（14日）卻發生連續傷人案。在著名景點「瀑布步道」附近，一名男子先遭熊襲擊，導致面部及手部流血送院；隨後不久，另一名女子在同一區域亦遇襲，腿部及腰部受傷。

當局再次呼籲，民眾進入林區或在山邊居住時，應攜帶熊鈴或收音機發出聲響，避免與熊隻近距離接觸。

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