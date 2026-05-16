特朗普訪華｜美媒：隨行人員實施「數碼隔離」 離境前悉數丟棄中方物品

美國總統特朗普訪華行程結束返回美國，據美媒報道，雖然特朗普在中國期間表現輕鬆，但美方在資訊安全防範上可謂滴水不漏。報道指，特朗普在訪華期間全程禁用個人手機，美方代表團更實施極為嚴格的安全管制，甚至在離開中國領空前，將所有中方發放的物品悉數丟棄，嚴防情報外洩。

特朗普「數碼隔離」數天：不能發迷因圖「並不好過」

《紐約郵報》引述白宮官員證實，特朗普在華期間完全沒有使用其個人手機。由於特朗普平日習慣以手機聯繫友人及發送「Meme」（迷因）圖，這段「數碼隔離」的日子對他而言顯得相當難熬。

美方官員透露，只有當特朗普團隊回到被視為「美國領土」的總統專機「空軍一號」後，通訊禁令才得以解除。

電子設備入「法拉第袋」 採用即棄電郵通訊

據報，特朗普及其團隊在陸上的通訊完全依賴即棄手機及一次性電子郵件地址。所有個人電子設備在行程中均被存放於「法拉第袋」（Faraday bags）內。這種特殊設計的密封袋能有效遮蔽GPS、Wi-Fi、藍牙及流動網絡等所有電子信號，防止設備遭到遙距監控或入侵。

離境實施「清空政策」 記者：不准帶走中國任何東西

美方的戒備程度在行程結束時達到頂點。報道指出，特朗普團隊成員在登上「空軍一號」離境前，必須將所有中方發放的物品丟棄，當中包括身份證明文件、代表團徽章，以及在行程中使用的所有即棄手機。

現場隨行記者指，美方安全人員對離境物資管理極為嚴苛，「飛機上不允許攜帶任何來自中國的東西」，以確保航機及白宮資訊系統的安全。