商務艙變砲房！5旬男女「一見鐘情」座位上激戰 落機即被捕

阿根廷一對五旬男女日前乘搭巴拿馬航空（Copa Airlines）時，竟當眾在商務艙內激戰。令人震驚的是，這兩人原本互不相識，上機後一見鍾情，隨即「慾火攻心」。有孩子看到臉紅心跳的一幕，向乘務員告發，飛機一落地這對男女就被警察拘捕。

巴拿馬航空客機。 fb /Copa Airlines

英國《太陽報》報道，事發於5月9日，54歲阿根廷男子A與59歲女性B，在從巴拿馬飛往阿根廷的CM 836航班上「一撻即着」。當時機艙內有許多乘客，兩人卻毫無顧忌。

一名孩童目擊並受驚，除即向乘務員通報。機師在飛機降落前，即要求阿根廷羅薩里奧國際機場（Rosario International Airport）地面警察待命出動。

當飛機一落地，機場警察隨即將二人逮捕。根據警方紀錄，兩人被捕時狀態極其狼狽，處於「衣服被拉下且凌亂」的狀態，明顯剛結束激烈運動。

航空公司有權終身禁飛

初步調查顯示，男子A已婚，有3個小孩，職業是建築師兼鐵路建設工地管理員。女方B則是已離婚的成功企業家。兩人因在公共場所作出不雅行為，被控公然猥褻罪。

根據各國民間航空局規定，在機上進行猥褻行為的乘客，不僅違反航空法規，還將面臨刑事處罰。此外，航空公司也有權將兩人列入「黑名單」，拒絕其未來再次搭乘。