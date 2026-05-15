Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商務艙變砲房！5旬男女「一見鐘情」座位上激戰 落機即被捕

即時國際
更新時間：22:54 2026-05-15 HKT
發佈時間：22:54 2026-05-15 HKT

阿根廷一對五旬男女日前乘搭巴拿馬航空（Copa Airlines）時，竟當眾在商務艙內激戰。令人震驚的是，這兩人原本互不相識，上機後一見鍾情，隨即「慾火攻心」。有孩子看到臉紅心跳的一幕，向乘務員告發，飛機一落地這對男女就被警察拘捕。

巴拿馬航空客機。 fb /Copa Airlines
巴拿馬航空客機。 fb /Copa Airlines

英國《太陽報》報道，事發於5月9日，54歲阿根廷男子A與59歲女性B，在從巴拿馬飛往阿根廷的CM 836航班上「一撻即着」。當時機艙內有許多乘客，兩人卻毫無顧忌。

一名孩童目擊並受驚，除即向乘務員通報。機師在飛機降落前，即要求阿根廷羅薩里奧國際機場（Rosario International Airport）地面警察待命出動。

當飛機一落地，機場警察隨即將二人逮捕。根據警方紀錄，兩人被捕時狀態極其狼狽，處於「衣服被拉下且凌亂」的狀態，明顯剛結束激烈運動。

航空公司有權終身禁飛

初步調查顯示，男子A已婚，有3個小孩，職業是建築師兼鐵路建設工地管理員。女方B則是已離婚的成功企業家。兩人因在公共場所作出不雅行為，被控公然猥褻罪。

根據各國民間航空局規定，在機上進行猥褻行為的乘客，不僅違反航空法規，還將面臨刑事處罰。此外，航空公司也有權將兩人列入「黑名單」，拒絕其未來再次搭乘。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
年輕夫婦離家自住  始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
生活百科
6小時前
央視4.7億港元奪世界盃轉播權。 美聯社
01:10
世界盃2026｜央視獲轉播權 版權費4.7億港元
即時國際
5小時前
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
生活百科
4小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
5小時前
黃嘉雯人美心善，或能把好運帶給周日兩匹愛駒。（相片來源：黃嘉雯ig）
黃嘉雯周日兩駒出賽
馬圈快訊
11小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
16小時前
温嵐「敗血性休克」急送ICU搶救全面停工 吳宗憲哽咽受訪 群星集氣
温嵐「敗血性休克」急送ICU搶救全面停工 吳宗憲哽咽受訪 群星集氣
影視圈
6小時前
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
13小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
02:02
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
9小時前
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
10小時前