特朗普訪華｜趁習近平離席「偷睇筆記」 網民熱議戲稱「間諜行動」

國家主席習近平周四在人民大會堂為美國總統特朗普舉行國宴，席間一段影片在X平台引發熱議。白宮發布的側拍影片顯示，特朗普與習近平到場就坐，未幾習近平離席上台致詞，特朗普竟伸手翻開桌上的一個黑色文件夾，快速看了兩頁後即把文件夾蓋上。網友戲稱特朗普「間諜行動」、「偷瞄筆記」，調侃「這就是所謂的『特朗普式外交』」。

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這段影片在內地及國際社媒瘋傳，引來大量網友觀看與轉發。宴會廳布華麗置，氣氛正式而隆重，白宮的影片從兩人進場開始拍攝，進場後不久眾人就座，特朗普坐在習近平右側。主持人宣布宴會開始，並邀請習近平上台致詞。

習近平走向講台期間，特朗普看看講台，又看看桌上，突然伸出左手，翻開他和習近平座位中間的一個深色文件夾，偷瞄了兩頁紙便迅速合上。

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網民紛紛「柯南上身」，猜測文件是否習近平的筆記或議程表，戲稱特朗普作出「間諜行動」；有人指「就算看到也是中文，他也看不懂」；有人調侃「這就是所謂的『特朗普式外交』」。

目前這段插曲尚被視為外交場合的趣味花絮，而非嚴肅外交事件，中美雙方均未回應。隨着特朗普此次訪華行程結束，可能會有更多類似花絮畫面流傳。