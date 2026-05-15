馬爾代夫｜5意大利人潛水身亡 天候不佳堅持探索水下洞穴

意大利外交部表示，5名意大利人在馬爾代夫潛水時發生意外，他們試圖探索瓦武環礁（Vaavu Atoll）水底約50米處的洞穴時不幸遇難。事發時天氣惡劣，當局客船和漁民發布黃色警報。他們於周四上午下水，至中午船員發現他們沒有返回水面，遂報告失蹤。

相關新聞：中國女遊客馬爾代夫潛水慘遭酒店遺忘 漂流超40分鐘險死

出事熱那亞大學教授（中）與其女兒（左），以及潛水教練（右）。 IG / 熱拿亞大學 / Albatros Top Boat

出事潛水隊4人來自熱那亞大學，分別是該校教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）、她的女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal，也是該校學生）、研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）以及海洋生物學畢業生瓜爾蒂里（Federico Gualtieri）。另一人是船舶營運經理兼潛水教練貝內德蒂（Gianluca Benedetti）。

這組人乘坐豪華遊艇約克公爵號（Duke of York）出發，事發時強風時速達每小時30英里（48公里）。氣象部門發布了黃色天氣預警，呼籲所有海員、潛水和水上運動組織者密切注意天氣狀況，但潛水隊仍決定冒險。

相關新聞：潛水尋GoPro︱30歲中國女命喪印尼87米海底 疑似生前最後影片曝光

潛水隊成員也包括一名熱那亞大學研究生（左）及畢業生（右）。 FB

分析認為，他們可能遇到了能見度的問題，例如有湍急的水流捲起沉積物導致視線受阻，使他們在驚慌失措之中迷失了方向。警方也不排除其中一個人被困，其他人在試圖營救時耗盡氧氣的可能性。專家則懷疑潛水隊使用的氧氣瓶可能有缺陷，氧氣混合比例不當導致氧中毒。

救援人員冒險搜索，在當地下午6時15分找到一具遺體。隨後搜救隊派出船隻、飛機和潛水隊打撈其餘遺體。一位經驗豐富的意大利潛水員加入了搜救行動。負責馬爾代夫事務的意大利駐斯里蘭卡科倫坡大使已抵達馬累，與當地官員會面。

馬爾代夫的潛水和浮潛事故相對較少，但近年來也發生過幾宗死亡事故。去年12月，一名經驗豐富的英國女潛水員在埃萊杜島度假勝地附近海域潛水時溺斃，她的丈夫在5天後因病去世。2024年，一名日本議員在拉維亞尼環礁浮潛時溺水身亡。