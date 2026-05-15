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特朗普訪華｜重度「網癮」日均發文18.6條 為資訊安全戒手機3天

即時國際
更新時間：18:42 2026-05-15 HKT
發佈時間：18:42 2026-05-15 HKT

美國總統特朗普高度依賴社交媒體，堪稱達至「社媒中毒」的程度。不過，一名白宮官員證實，今次訪華3天期間，特朗普並沒有使用私人手機，這可能是熱衷於隨時隨地發文的特朗普此行最艱難考驗之一。

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美國《華盛頓郵報》與CNN日前才發布統計，特朗普過去12個月日均發文量穩定在18.6條上下；5月11日還在深夜至次日凌晨時分，在自家社交平台Truth Social連續超過3小時「信息轟炸」式推送57則帖文，平均每3分16秒發出一條，引發美媒分析其「社媒中毒」情況。

據《紐約郵報》報道，和所有前往中國的旅客一樣，特朗普被告知為防止資料外洩，切勿使用個人裝置。特朗普訪華期間，他的Truth Social有限度更新，可能是由身在華府的白宮幕僚代為發文。

幕僚全用拋棄式「乾淨機」

除了特朗普，白宮行政幕僚在為期2天峰會期間，也改用拋棄式手機和一次性電子郵件帳號，這些裝置已移除多數基本功能和應用程式，成為「乾淨機」，即使資料外洩，能外流的敏感資訊也減至最少。

白宮幕僚的所有個人裝置都留在總統專機空軍一號（Air Force One）上的「法拉第袋」（Faraday bag）中進行隔離，這個袋可以阻擋全球定位系統（GPS）、Wi-Fi、藍牙和無線射頻識別系統（RFID）等所有訊號，防止敏感資料遭到遠端入侵。

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