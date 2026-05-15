芬太尼殺夫︱童書作家圖謀3000萬遺產落毒 被判囚終身不得假釋

美國猶他州一宗轟動全美的毒殺丈夫案當地時間周三（13日）宣判。曾出版兒童繪本、教導幼童面對喪父之痛的35歲房地產經紀人里琴斯 （Kouri Richins），被指2022年以過量芬太尼毒殺丈夫埃里克（Eric Richins），法官判處終身監禁，且不得假釋。



綜合美媒報道，檢方指出，里琴斯在丈夫的雞尾酒中摻入高達致命劑量5倍的芬太尼，導致對方死亡。陪審團於3月裁定她一級加重謀殺罪成立，另涉保險詐欺、偽造文件及先前企圖下毒等多項罪名。

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法官姆拉齊克（Richard Mrazik）在宣判時表示，里琴斯「危險到不應再重獲自由」，因此決定判處她終身監禁且不得假釋。宣判當天恰巧是死者原本44歲的生日。

債務纏身 為遺產保險金殺夫

此案引發高度關注，是因為里琴斯曾出版一本描寫幼童面對父親離世悲傷的童書，並頻繁接受媒體訪問宣傳，卻被揭發在出書前曾毒殺丈夫。檢方指出，里琴斯當時正陷入數百萬元債務，計劃取得丈夫逾400萬美元的遺產與保險金後，與情人展開新生活，

宣判庭上，里琴斯身穿綠色囚服，數度落淚並堅稱自己無罪，她批評法官的判決「完全是謊言」，強調將提出上訴。她對沒有出庭的3個兒子喊話，叫孩子「不要放棄我」，並勉勵他們「像爸爸一樣」。

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死者為保護孩子拒離婚

然而，3個兒子透過社工提交聲明，均表示害怕母親獲釋後再度傷害家人。長子稱擔心母親會「帶走他們並做出傷害行為」，次子更直言母親奪走父親的生命只是出於「貪婪」。3個兒子亦指控母親曾威脅殺害家中動物，並經常疏於照顧。

目前3個孩子由姑姑凱蒂（Katie Richins-Benson）照顧。凱蒂在庭上表示，埃里克生前曾認為妻子是「他所見過的最邪惡的人」，因此即使婚姻惡化，也不願離婚，以免孩子們有一半時間必須單獨與母親相處。

除了本案外，里琴斯仍另涉20多項與金錢相關的刑事指控，稍後將面臨其他審訊。