Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

芬太尼殺夫︱童書作家圖謀3000萬遺產落毒 被判囚終身不得假釋

即時國際
更新時間：17:00 2026-05-15 HKT
發佈時間：17:00 2026-05-15 HKT

美國猶他州一宗轟動全美的毒殺丈夫案當地時間周三（13日）宣判。曾出版兒童繪本、教導幼童面對喪父之痛的35歲房地產經紀人里琴斯 （Kouri Richins），被指2022年以過量芬太尼毒殺丈夫埃里克（Eric Richins），法官判處終身監禁，且不得假釋。

綜合美媒報道，檢方指出，里琴斯在丈夫的雞尾酒中摻入高達致命劑量5倍的芬太尼，導致對方死亡。陪審團於3月裁定她一級加重謀殺罪成立，另涉保險詐欺、偽造文件及先前企圖下毒等多項罪名。

相關新聞：芬太尼︱美婦毒死老公謀3120萬遺產罪成 犯案後出童書教面對喪父

法官姆拉齊克（Richard Mrazik）在宣判時表示，里琴斯「危險到不應再重獲自由」，因此決定判處她終身監禁且不得假釋。宣判當天恰巧是死者原本44歲的生日。

債務纏身 為遺產保險金殺夫

此案引發高度關注，是因為里琴斯曾出版一本描寫幼童面對父親離世悲傷的童書，並頻繁接受媒體訪問宣傳，卻被揭發在出書前曾毒殺丈夫。檢方指出，里琴斯當時正陷入數百萬元債務，計劃取得丈夫逾400萬美元的遺產與保險金後，與情人展開新生活，

宣判庭上，里琴斯身穿綠色囚服，數度落淚並堅稱自己無罪，她批評法官的判決「完全是謊言」，強調將提出上訴。她對沒有出庭的3個兒子喊話，叫孩子「不要放棄我」，並勉勵他們「像爸爸一樣」。

相關新聞：自資出童書訴喪偶悲傷 猶他州女子被控毒殺親夫

死者為保護孩子拒離婚

然而，3個兒子透過社工提交聲明，均表示害怕母親獲釋後再度傷害家人。長子稱擔心母親會「帶走他們並做出傷害行為」，次子更直言母親奪走父親的生命只是出於「貪婪」。3個兒子亦指控母親曾威脅殺害家中動物，並經常疏於照顧。

目前3個孩子由姑姑凱蒂（Katie Richins-Benson）照顧。凱蒂在庭上表示，埃里克生前曾認為妻子是「他所見過的最邪惡的人」，因此即使婚姻惡化，也不願離婚，以免孩子們有一半時間必須單獨與母親相處。

除了本案外，里琴斯仍另涉20多項與金錢相關的刑事指控，稍後將面臨其他審訊。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
《再見艷陽天》30周年聚會獨欠陳秀雯 神隱多年近況掀網民關注 鄧萃雯商天娥激罕重聚狀態一流
影視圈
7小時前
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
2027年公眾假期出爐 復活清明假請4放11 國慶重陽節請4放10（附放假全攻略）
社會
6小時前
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
00:48
姜濤收運輸署「停牌」通知 P牌被吊銷要重考路試 早前認不小心駕駛罰款1000元
影視圈
4小時前
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅
影視圈
2小時前
特朗普結束訪華行程。路透社
02:02
特朗普訪華︱特朗普登空軍一號離華 外長王毅機場送行︱不斷更新
大國外交
3小時前
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
11小時前
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
谷薇麗教堂告別禮｜丈夫林炯熾悲痛呆望靈柩  兒子哀傷捧遺照  鍾楚紅陳方安生送別摯友
影視圈
5小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
10小時前
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
01:35
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
19小時前
台灣陽明山有男女上演活春宮，過程被4K閉路電視直播。
台灣陽明山︱CCTV拍下4K活春宮 情侶「趴枱」激戰聲畫直播
兩岸熱話
7小時前