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世界盃2026｜央視獲轉播權 直播吧：1.1億美金

即時國際
更新時間：15:42 2026-05-15 HKT
發佈時間：15:42 2026-05-15 HKT

距離2026年美加墨世界盃開幕不到一個月，國內的轉播權懸念終於塵埃落定。內地體育資訊平台「直播吧」今日（15日）報道，央視以1.1億美元（約8.58億港元）成功購得本屆世界盃的轉播權。

成交價僅為最初報價6成

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早在數月前，國際足協向央視開出的初始報價高達2.5億至3億美元，約合18至21億人民幣。這個價格比上屆卡塔爾世界盃的單屆轉播權成本翻了將近一倍，創下歷史新高。

央視的預算底線長期維持在6,000萬至8,000萬美元，雙方價差懸殊，導致談判一度陷入僵局。經過多輪協商後，最終成交價壓至約1.1億美元，較初始報價降幅超過60%。

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2026年國際足總世界盃（美加墨世界盃）將於今年6月12日至7月20日在美國、加拿大及墨西哥三國聯合舉辦，這是史上首次由三個國家共同承辦的世界盃。本屆賽事也首次啟用48隊的新賽制，共計進行104場比賽。

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