世界盃2026｜央視獲轉播權 直播吧：1.1億美金

距離2026年美加墨世界盃開幕不到一個月，國內的轉播權懸念終於塵埃落定。內地體育資訊平台「直播吧」今日（15日）報道，央視以1.1億美元（約8.58億港元）成功購得本屆世界盃的轉播權。

成交價僅為最初報價6成

相關新聞：世界盃2026｜開鑼在即內地轉播權未定 傳FIFA五折「跪求」央視促成合作

早在數月前，國際足協向央視開出的初始報價高達2.5億至3億美元，約合18至21億人民幣。這個價格比上屆卡塔爾世界盃的單屆轉播權成本翻了將近一倍，創下歷史新高。



央視的預算底線長期維持在6,000萬至8,000萬美元，雙方價差懸殊，導致談判一度陷入僵局。經過多輪協商後，最終成交價壓至約1.1億美元，較初始報價降幅超過60%。

相關新聞：世界盃2026｜法國世界盃26人大名單出爐 麥巴比、丹比利領軍出擊 卡馬雲加落選

2026年國際足總世界盃（美加墨世界盃）將於今年6月12日至7月20日在美國、加拿大及墨西哥三國聯合舉辦，這是史上首次由三個國家共同承辦的世界盃。本屆賽事也首次啟用48隊的新賽制，共計進行104場比賽。