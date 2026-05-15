世界盃2026｜央視獲轉播權 版權費4.7億港元

距離2026年美加墨世界盃開幕不到一個月，國內的轉播權懸念終於塵埃落定。內媒澎湃新聞引述知情人士透露，中央廣播電視總台與國際足協（FIFA）的版權協議已在今天下午生效，根據協議，美加墨世界盃的版權費為6000萬美元。（近4.7億港元）。

央視新聞消息，雙方合作賽事包括2026年世界杯、2030年世界杯、2027年女足世界杯、2031年女足世界杯。

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數月前，國際足協曾向央視開出高達2.5億至3億美元的報價，約合18至21億人民幣。這個價格比上屆卡塔爾世界盃的單屆轉播權成本翻了將近一倍，創下歷史新高。央視的預算底線長期維持在6,000萬至8,000萬美元，雙方價差懸殊，導致談判一度陷入僵局。

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2026年國際足總世界盃（美加墨世界盃）將於今年6月12日至7月20日在美國、加拿大及墨西哥三國聯合舉辦，這是史上首次由三個國家共同承辦的世界盃。本屆賽事也首次啟用48隊的新賽制，共計進行104場比賽。