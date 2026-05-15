冷血醫生撞死人不顧而去 若無其事到急症室返工

美國奧勒岡州發生離譜事故，一名兒科急症室醫生在上班途中，不慎駕車撞倒路人，他竟直接離開現場，若無其事地去上班，路人隨後傷重不治。這名醫生本月認罪，周二（12日）被判囚13個月及3年緩刑。

綜合外媒報道，這宗悲劇發生在2024年12月26日深夜，受害者埃爾南德斯-門多薩（Nicolas Hernandez-Mendoza）在行人專用號誌亮起後才穿越馬路，卻被迎面撞上，倒地昏迷不醒。他被緊急送醫，但因頸椎骨折、骨盆碎裂、脾臟破裂大量內出血，在搶救時不治。

死者受害者埃爾南德斯-門多薩。 GoFundMe

調查顯示，撞死人的59歲醫生科拉爾斯基（Kenneth Kolarsky）撞到人後沒有下車查看，也沒有報警，他在短暫停車後繞過倒臥在路中央的受害者，直接離開現場。

車禍發生約20分鐘後，科拉爾斯基就若無其事走進萊格西爾弗頓醫療中心（Legacy Silverton Medical Center）急症室上班。最終，他在2025年5月17日落網。

在量刑法庭上，法官蓋爾（Courtland Geye）直批科拉爾斯基展現出「毫無尊嚴」的冷漠。首席副檢察官墨菲（Brendan Murphy）痛斥：「撞人後逃逸是對生命的冷酷漠視，尤其出自一位宣誓『不傷害』的醫療專業人員，令人無法容忍。」