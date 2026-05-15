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軍備大禮包？ 日本擬向菲律賓出售40年「古董級」導彈

即時國際
更新時間：15:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-15 HKT

據日本《共同社》5月15日援引相關人士的消息報道，日本政府正在研究向菲律賓出口88式陸基反艦導彈。

印尼 波蘭亦垂涎日本軍備

88式陸基反艦導彈列裝於1988年，是已經服役近40年的「古董級」導彈，射程最遠可達180公里。

日本防衛大臣小泉進次郎在15日的記者會上說明，有關導彈出口一事「目前尚未做出最終決定」。但他同時表示，5月5日與菲律賓國防部長特奧多羅會談時，雙方已同意設立裝備合作協商框架，並期待能就此進行「積極討論」。

相關新聞：美菲「肩並肩 」軍演畫面曝光 美國戰機擊沉「中國漁船」︱有片

5月6日，日本的88式陸基反艦導彈首次在美菲「肩並肩」軍演（Balikatan）中發射，也是二戰後日本首次在境外發射進攻型導彈。

「阿武隈」級護衛艦。日本海上自衛隊官網
「阿武隈」級護衛艦。日本海上自衛隊官網
TC-90教練機。路透社
TC-90教練機。路透社

或轉讓即將退役「阿武隈」級護衛艦

除了考慮出口導彈，目前日菲還在研討轉讓日本海上自衛隊即將退役的「阿武隈」級護衛艦以及TC-90型教練機等事宜。路透社更指，包括印尼和波蘭在內的其他國家，也正尋求向日本採購武器。

上月日本正式修改《防衛裝備轉移三原則》，原則上允許對外出口致命武器。對此，中國外交部則多次表示，嚴重關切日本允許出口殺傷力武器，堅決抵制「新型軍國主義」的妄動。

 

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