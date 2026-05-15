中國男子大鬧曼谷機場被捕 失控踼壞自動閘門遭索償 終身被禁入境

中國一名30歲男子日前準備從曼谷素萬那普機場出境時，疑因不會使用自動通關閘門而情緒失控，猛踹閘門，踢壞造價昂貴的感應閘門，還涉嫌辱罵前來制止的航警。該名男子隨即被捕，泰國當局已起訴他刑事毀損罪，索償45萬泰銖（約10.8萬港元），並將他永久列入「黑名單」，終身禁止入境泰國。

疑因不懂操作自動閘門 情緒失控

泰國傳媒報道，事發於周三（13日）下午2時35分。現年30歲的鄭立為（音、Liwei Zheng）原定搭乘春秋航空9C7282航班飛往上海，但他經過素萬那普機場第二出境區的自動通關閘門DAE01時，卻突然情緒失控破壞閘門。

中國男子（右一）因涉嫌破壞自動閘門被捕。泰國移民局

事發於曼谷素萬那普機場。維基網站

根據監視器畫面顯示，鄭立為進入自動護照查驗通道後，沒有按照機器提示的步驟操作，而是把登機證放在讀護照的位置，機器無法識別，所以第一道門沒有打開。他因此大發雷霆，用腳猛踢機器的透明玻璃門致其損壞。之後，他又回來把護照放上去，但放得不對，機器還是無法識別，他再一次用腳踹門，接著強行直接穿過機器離開，完全沒有完成正常檢查過程，嚇得現場安檢人員立刻衝上前將他制服。

涉中英文破口大罵關員

鄭男被捕後情緒極度激動，不僅不配合調查，還對著移民局官員用英文、中文破口大罵，甚至數度企圖攻擊警員。當時與他同行的妻子見狀，趕忙上前試圖安撫與攔阻，但鄭男依然大聲叫囂，引發大批旅客圍觀。

警方指出，鄭男毀損公物的行為已違反泰國《刑法》第358條，最高可處3年監禁或6萬泰銖（約1.44萬港元）罰款。此外，他還必須支付高昂的維修費用，自動通關系統的損壞索償金額估計高達45萬泰銖。警方也考慮加控其侮辱公務員罪，可額外判處1年監禁。

遭撤鎖簽證 列入黑名單

案件於周五（15日）移送北欖府地方法院審理。移民局長帕努瑪警已指示移民局第二分局撤銷鄭立為的簽證，並指由於他的行為對社會構成危害，移民局將把他列入黑名單，終身禁止入境泰國，並在案件最終判決後，立刻將他驅逐出境。

帕努瑪警表示，泰國歡迎每一位尊重泰國人和泰國法律的遊客前來，但如果作出任何違法行為，不管是刑事案件還是違背泰國風俗的行為，一律吊銷簽證並強制遣返，絕不姑息。