遊日注意 | 富山知名瀑布熊出沒 2人相隔50米遇襲濺血 官方封路搜熊

日本富山縣立山町蘆峅寺的知名觀光景點稱名瀑布，驚傳有黑熊出沒傷人。2名遊客分別在步道上遇襲受傷，遇襲地點相距僅50米。當局隨即疏散附近遊客，並緊急封路搜索熊蹤。

事發稱名瀑布 遊客眾多

驚現熊出沒傷人的稱名瀑布，是日本落差最高的瀑布，高達350米，是日本政府指定的名勝與天然紀念物，更入選日本瀑布百選，平時遊客眾多。

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稱名瀑布高達350米，是日本政府指定的名勝與天然紀念物。維基百科

驚現熊出沒傷人的稱名瀑布，是日本落差最高的瀑布。Visit Toyama

日本不時有熊出沒。橫濱市綠之協會

當局已封路搜索熊蹤。路透社資料圖片

富山縣警表示，事發於周四（14日）下午2時左右，現場是步道入口「稱名休息站」附近。

8旬翁臉被抓傷

1名來自富山市的86歲老翁當時獨行，回頭時赫然發現黑熊現蹤，隨即被撲倒在地，造成臉部與左手手背流血，所幸附近遊客見狀大聲威嚇，黑熊隨即退往河床。傷者其後自行步行至停車場附近，被路人發現後通報消防單位，之後由醫療直升機送院。

1名來自埼玉縣三鄉市的54歲婦人也遭到襲擊，她當時正從瀑布沿步道下山，聽見後方傳來慘叫聲後試圖快步離開，卻與黑熊正面遭遇，造成右腳踝、左手臂與腰部被咬傷。受傷後，她由同行的丈夫開車送往醫院處理傷口，並由丈夫撥打110報案。

54歲婦人遭咬傷手腰

警方指出，2名傷者彼此並不認識，且遭襲地點相距約50米，目前尚不清楚是否為同一隻熊所為。

當地政府、消防單位及獵友會隨後疏散周邊遊客，並展開搜尋熊隻行動，但尚未發現熊的蹤影。町公所目前已封閉通往步道的道路，並呼籲民眾提高警覺。