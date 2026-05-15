凍檸茶要加價？︱產糖大國印度禁出口4.5個月 國際糖價單日急升2%

全球第二大食糖生產國印度13號宣佈，從即日起至9月30日禁止食糖出口，以保障國內供應和穩定價格，國際糖價亦即時出現升價。糖是香港人家庭和食肆常用調味料，糖價上升或影響大眾生活，香港人到茶餐廳飲凍檸茶或奶茶等食品，隨時會出現加價。

錫蘭紅茶配鮮檸檬片而成的檸檬茶，深受港人喜愛。許頌明攝

氣候 中東戰火夾擊收成

據《印度商界報》報道，印度政府發布的這項出口禁令適用於原糖與白糖。在禁令正式公佈前，貨物已開始裝運或進入清關流程、承運船隻已抵達印度港口等情況，則不受禁令限制。此外，印度與他國政府簽訂、涉及糧食安全的出口訂單也不受影響。

印度下一個甘蔗收穫季將從10月開始。然而，根據氣象預測，受厄爾尼諾現象（El Niño）影響，印度今年6月至9月的雨季降雨量可能低於往年，恐將影響甘蔗產量。同時，中東戰事導致印度化肥進口受阻，也對甘蔗種植不利。

印度政府公佈的數據顯示，該國食糖出口量近年來大幅減少：從2021至2022製糖年度的1100萬噸高峰，降至2022至2023年度的630萬噸；2023至2024年度更驟跌至10萬噸；2024至2025年度雖略有回升，增至90萬噸，但仍遠低於過去水準。

印度禁止食糖出口措施推升國際市場價格，紐約原糖期貨13日上漲超過2%，倫敦白糖期貨當天上漲3%。