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「紅色馬卡龍」︱前華籍俄軍柴靜訪問中批侵略 德國拒庇護或遣返中國︱有片

即時國際
更新時間：11:38 2026-05-15 HKT
發佈時間：11:38 2026-05-15 HKT

曾加入俄軍的中國籍男子徐曉仁，因公開批評俄國侵略並勸阻同胞參戰，遭俄方拘禁後逃亡逾年，近日抵達德國申請庇護卻遭駁回，面臨被遣返中國的風險。

網傳徐曉仁個人背景。李老師不是你老師@X
網傳徐曉仁個人背景。李老師不是你老師@X

遣返或面臨重罰

曾經加入俄軍的30歲中國人徐曉仁（網名：紅色馬卡龍）2025年3月接受中國著名調查記者柴靜採訪後，被俄軍拘禁一個月後逃離，他在俄羅斯境內逃亡超過一年。冒險離境後，又輾轉多地，並在上月抵達德國。

德國媒體報導徐曉仁一事@Table.Briefings
德國媒體報導徐曉仁一事@Table.Briefings

德國網絡新聞雜誌China Table在5月7日報道稱，德國當局以「明顯無理由」為由，駁回了中國籍人士徐曉仁的庇護申請。徐曉仁目前有上訴機會，但如果上訴失敗，他將在判決書下達7日後遭遣返回中國。

相關新聞：俄烏戰爭︱中國兩年輕傭兵助俄攻烏 傳「首戰即終戰」翌日齊陣亡

有法學專家警告，他在中國或面臨嚴重刑罰。他本人還多次在發視頻勸告國人不要來俄羅斯參軍，因為高風險，低收入，很多士兵第一個月薪水還沒拿到就陣亡了。

徐曉仁去年3月接受柴靜採訪，他公開批判俄羅斯發起侵略，告誡同胞不要步其後塵加入戰爭。「錯誤的一個選擇，讓我加入到了戰爭當中。每一寸土地都是靠用鮮血去拿下來的……沒有人性，沒有道德。」他在上述採訪中說。
 

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