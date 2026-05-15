特朗普訪華 | 特朗普稱中方同意買美國石油 消息刺激國際油價上升

美國總統特朗普表示，他和中國國家主席習近平會晤後，中方已同意購買美國石油，並希望購買美國大豆。消息刺淚國際油價上升，7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上升1.49%，報每桶107.30美元。

特朗普周四在北京與習近平會晤後，接受美國霍士新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時說：「他們已經同意從美國購買石油，他們將前往德州，我們將開始派遣中國船隻前往德州、路易斯安那州和阿拉斯加，」

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特朗普周四在北京與中國國家主席習近平會晤。路透社

特朗普與習近平握手。路透社

特朗普指中國已同意購買美國石油。法新社

將派中國船赴德州、路易斯安那州和阿拉斯加

中國作為伊朗石油的主要外國客戶，在特朗普去年徵收關稅前曾購買少量美國原油，並已大幅放緩對美國大豆的購買，轉買巴西大豆。

陪同特朗普訪華的美國財長貝森特周四𨊽早在接受CNBC《Squawk Box》節目訪問時說，雙方將討論採購包括能源和農產品等項目，以及中國可以在美國投資的非戰略領域。

貝森特淡化中方加購美大豆

然而貝森特淡化了中方會進一步增加對大豆採購的重大訂單，稱這些問題「早已在此前的協議中安排好了」。不過，他也表示，鑑於今年預期會出現通常會推高價格的厄爾尼諾現象，中方應該考慮增加採購量。

他說：「至於大豆，我們在所達成的釜山協議中，有一個為期3年的大規模採購承諾。所以大豆問題真的已經安排好了。」

根據去年10月底在南韓釜山召開的習特會所達成的共識，中方同意在2026年2月底前購買1200萬噸美國大豆，並在未來3年內每年購買2500萬噸。

中方提出購買更多美國能源可能性

貝森特告訴CNBC，煙花是美國不會尋求將生產遷回本土的商品之一。他沒有透露中國潛在訂單的具體細節，但表示雙方正在討論先各自採購對方約300億美元的產品。

他表示，中方官員提出購買更多美國能源的可能性，並指出美國將建設更多液化天然氣出口設施，包括在阿拉斯加，這將是向中國銷售液化天然氣的理想地點。

貝森特說：「我們正致力於實現（美中）貿易平衡，這就是我們的目標，而實現這一目標有兩種方法，要麼美國減少從中國的進口，要麼我們增加對中國的出口，我們正在努力平衡這兩種情況。」