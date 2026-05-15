Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普訪華 | 特朗普稱中方同意買美國石油 消息刺激國際油價上升

即時國際
更新時間：10:50 2026-05-15 HKT
發佈時間：10:50 2026-05-15 HKT

美國總統特朗普表示，他和中國國家主席習近平會晤後，中方已同意購買美國石油，並希望購買美國大豆。消息刺淚國際油價上升，7月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上升1.49%，報每桶107.30美元。

特朗普周四在北京與習近平會晤後，接受美國霍士新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時說：「他們已經同意從美國購買石油，他們將前往德州，我們將開始派遣中國船隻前往德州、路易斯安那州和阿拉斯加，」

相關新聞：
特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機

特朗普周四在北京與中國國家主席習近平會晤。路透社
特朗普周四在北京與中國國家主席習近平會晤。路透社
特朗普與習近平握手。路透社
特朗普與習近平握手。路透社
特朗普指中國已同意購買美國石油。法新社
特朗普指中國已同意購買美國石油。法新社

將派中國船赴德州、路易斯安那州和阿拉斯加

中國作為伊朗石油的主要外國客戶，在特朗普去年徵收關稅前曾購買少量美國原油，並已大幅放緩對美國大豆的購買，轉買巴西大豆。

陪同特朗普訪華的美國財長貝森特周四𨊽早在接受CNBC《Squawk Box》節目訪問時說，雙方將討論採購包括能源和農產品等項目，以及中國可以在美國投資的非戰略領域。

貝森特淡化中方加購美大豆

然而貝森特淡化了中方會進一步增加對大豆採購的重大訂單，稱這些問題「早已在此前的協議中安排好了」。不過，他也表示，鑑於今年預期會出現通常會推高價格的厄爾尼諾現象，中方應該考慮增加採購量。

他說：「至於大豆，我們在所達成的釜山協議中，有一個為期3年的大規模採購承諾。所以大豆問題真的已經安排好了。」

根據去年10月底在南韓釜山召開的習特會所達成的共識，中方同意在2026年2月底前購買1200萬噸美國大豆，並在未來3年內每年購買2500萬噸。

中方提出購買更多美國能源可能性

貝森特告訴CNBC，煙花是美國不會尋求將生產遷回本土的商品之一。他沒有透露中國潛在訂單的具體細節，但表示雙方正在討論先各自採購對方約300億美元的產品。

他表示，中方官員提出購買更多美國能源的可能性，並指出美國將建設更多液化天然氣出口設施，包括在阿拉斯加，這將是向中國銷售液化天然氣的理想地點。

貝森特說：「我們正致力於實現（美中）貿易平衡，這就是我們的目標，而實現這一目標有兩種方法，要麼美國減少從中國的進口，要麼我們增加對中國的出口，我們正在努力平衡這兩種情況。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
特朗普訪華｜晚宴菜單曝光金湯龍蝦配冰花水煎包 解放軍樂團演奏《 Y.M.C.A.》 、王菲《如願》
即時中國
13小時前
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
肥媽遺憾悲布「家人」離世：講唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后誕照抬橋舞龍惹擔憂
影視圈
2026-05-14 11:00 HKT
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
黃大仙800呎單位變空中之城 巧用高樓底創儲物奇蹟 假天花可藏8個大篋
家居裝修
5小時前
東涌裕東苑單位起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體。
00:50
東涌裕東苑單位電器起火 消防救熄 單位內發現一具女性遺體
突發
5小時前
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
洗完毛巾仍有噏味/黑點！專家教加1神物浸泡 最快30分鐘根除黑斑
食用安全
4小時前
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
00:15
特朗普訪華｜馬斯克攜6歲兒子X現身人民大會堂 網友：穿中式刺繡背心太可愛
即時國際
1小時前
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地決靠自己去搵
李家鼎暴瘦現轉機 李泳豪有信心與鼎爺共度財困：而家由我嚟撐 遺憾仍不知亡母安葬地
影視圈
13小時前
貝森特：中國將推動重開荷姆茲海峽 恢復全球能源運輸。路透社
特朗普訪華｜貝森特：中國將推動重開霍爾木茲海峽 恢復全球能源運輸
即時國際
8小時前
特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製飛機。路透社
特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機
即時國際
9小時前
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
米芝蓮豆品店堅拒預製「前舖後廠」成本貴六倍 不設掃碼落單 「最大價值是歷史」
商業創科
5小時前