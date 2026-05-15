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菲參院警隊與調查局對峙 總統府指互鳴槍示警

即時國際
更新時間：09:04 2026-05-15 HKT
發佈時間：09:04 2026-05-15 HKT

菲律賓參議院周三傳出多下槍響，一度引發場面混亂。菲總統府昨日召開記者會說明，指槍響是來自參議院警隊與國家調查局人員相互鳴槍示警，無人受傷。當時，遭國際刑事法院（ICC）列為逮捕對象的參議員、前警察總長德拉羅薩也在參議院大樓內，外界普遍認為事件與政府是否派人逮捕他有關。

參議院議長卡耶塔諾昨午在另一場記者會上證實，德拉羅薩早前已離開參議院院區，但未透露後續行蹤。

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德拉羅薩近年鮮露面

德拉羅薩曾任菲律賓警察總長，被指為前總統杜特爾特強硬掃毒行動的重要執行者之一。他去年11月得知可能遭ICC緝捕後鮮有公開露面，直到本周一才再現身參議院接受保護，形成參議院與執法單位就ICC逮捕令對峙的局面。到周三，菲參議院於當地時間晚上近8時傳出至少10聲槍響。據悉當時德拉羅薩也身處參院大樓，外界普遍相信事件與當局意圖逮捕他有關。

總統府發言人卡斯楚昨日在記者會上則稱，參議院所在建築屬政府服務保險系統（GSIS）大樓範圍，參議院區域與GSIS區域之間有天橋相連。由於參議院外面有示威群眾聚集，GSIS方面要求國家調查局派員協助維護大樓安全。

卡斯楚並說，調查局探員在天橋附近戒備時，遭參議院警隊人員質問。不久後，參議院警隊人員穿上防彈衣鳴槍示警，調查局探員隨後也鳴槍示警。雖然如此，卡斯楚稱：「調查局或警方並沒有要對德拉羅薩執行逮捕行動。」

參議院議長卡耶塔諾昨午在另一場記者會上證實，德拉羅薩早前已經離開參議院院區，惟後續行蹤未詳。卡耶塔諾曾是杜特爾特的競選搭檔。菲律賓前參議員特立尼斯昨日接受當地媒體訪問時則大膽推測，槍響事件不排除是有人自導自演，以製造騷動或爭取輿論同情，阻擋執法人員執行ICC逮捕令。

 

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