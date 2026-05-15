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特朗普訪華︱魯比奧穿馬杜羅同款NIKE Tech運動服惹熱議 「我一早有，他抄襲我」

即時國際
更新時間：08:35 2026-05-15 HKT
發佈時間：08:35 2026-05-15 HKT

美國全國廣播公司（NBC）周四（14日）播出的訪問中，魯比奧稱自己早已擁有前委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被抓捕時的NIKE Tech運動服，並表示穿起來很舒服。

相關新聞：特朗普訪華︱隨團魯比奧穿NIKE Tech惹熱議 與馬杜羅運動服同款

美國總統特朗普訪華，國務卿魯比奧亦有隨團。白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙（Steven Cheung）在社交媒體發出一張魯比奧在空軍一號，穿上馬杜羅被美國抓捕時的同款NIKE Tech運動套裝，即時引起關注。

非企圖發出任何訊息

相關新聞：空襲委內瑞拉︱馬杜羅被捕運動服成亮點 網民：Nike變最大贏家

魯比奧在專訪中表示，該是一款很好的運動套裝，穿起來很舒服，並稱他不是想發出任何信息。他亦強調：「是馬杜羅抄我的，因為我早前有這套衣服。」

 
 

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