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特朗普訪華｜貝森特：中國將推動重開霍爾木茲海峽 恢復全球能源運輸

即時國際
更新時間：03:12 2026-05-15 HKT
發佈時間：03:12 2026-05-15 HKT

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，中國將運用其對伊朗的影響力，協助重開荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），以恢復全球能源運輸。

貝森特接受美國財經頻道CNBC訪問時表示：「這對中國非常有利，我認為他們會在幕後發揮作用，只要任何一方對伊朗領導層仍有影響力。」他指出，中國是全球最大原油進口國，2024年約一成進口來自伊朗，而超過一半石油進口來自中東地區；同時幾乎所有伊朗原油出口都流向中國，因此中國有更大動機推動海峽重開。貝森特說，「中國比美國更需要重開海峽。」

貝森特亦表示，美國正加強對伊朗港口的封鎖，以迫使其達成協議。他稱，伊朗主要出口港哈格島（Kharg Island）過去三天未有原油裝載，並指伊朗儲油設施已接近飽和。他表示：「所有船隻都無法進出，石油無法在海上儲存，因此伊朗將開始減產，我們從衛星圖像中已經看到這一點。」

美國財政部長貝森特隨團訪華，與中國國家主席習近平會面。路透社
美國財政部長貝森特隨團訪華，與中國國家主席習近平會面。路透社

貝森特同時稱，中國及其他國家正尋求更穩定能源來源，美國則計劃擴大阿拉斯加石油及液化天然氣出口，因地理上更接近亞洲市場。他說：「不只是中國，全球各國都會尋求減少對中東依賴，轉向更穩定的能源來源，而美國正是最佳選擇。」

美國總統特朗普與中國國家主席習近平周四在北京舉行為期兩日峰會。白宮官員表示，雙方同意荷姆茲海峽必須保持開放。白宮聲明指：「雙方同意荷姆茲海峽必須保持開放，以維持能源自由流通。」並稱習近平亦表明反對將海峽軍事化，以及反對就通行收取費用。

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