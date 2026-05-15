以色列擬告《紐時》誹謗　否認以軍涉性暴力對待巴人囚犯

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四（14日）表示，將就《紐約時報》（The New York Times）一篇有關以軍涉嫌對巴勒斯坦囚犯施以性暴力的報道，研究採取法律行動，並批評報道「誹謗以色列士兵」。

不滿報道指以軍涉性暴力

路透社報道，該報道由《紐約時報》資深記者克里斯托夫（Nicholas Kristof）撰寫，內容指以色列士兵、監獄看守及定居者，曾對巴勒斯坦被扣押人士使用廣泛性暴力。內塔尼亞胡發聲明稱，已指示法律顧問「研究最嚴厲法律行動」，對《紐約時報》及克里斯托夫提出誹謗訴訟，但內塔尼亞胡未有透露訴訟將於進行。

紐約時報稱報道的相關細節經過「廣泛事實查證」。路透社

他批評報道「散播有關強姦的血腥誹謗（blood libel）」，並企圖將哈馬斯（Hamas）武裝分子與以軍作「虛假對等比較」。內塔尼亞胡表示：「我們將在輿論法庭及真正法庭上對抗這些謊言，真相最終會勝出。」

《紐時》：內容經詳細查證

《紐約時報》周三（13日）發聲明，為有關報道辯護。報章發言人施塔特蘭德（Charlie Stadtlander）表示，克里斯托夫訪問的14名男女證詞，在可能情況下均已透過其他證人、家屬及律師交叉核實，相關細節亦經過「廣泛事實查證」。

報道中一名巴勒斯坦男子聲稱，自己曾遭軍犬強姦。以色列方面否認有關指控。克里斯托夫在文章中寫道，美國納稅人資金正資助以色列安全體系，因此美國亦對相關性暴力行為「有份參與」。

聯合國及多個人權組織表示，自2023年10月7日哈馬斯突襲以色列、觸發加沙戰爭以來，已記錄到以色列及哈馬斯雙方均涉及性暴力事件。

內塔尼亞胡去年8月亦曾揚言，就《紐約時報》一篇有關加沙饑荒的報道提出訴訟，但最終未有採取行動。