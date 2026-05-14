Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

習特會︱習近平再提「修昔底德陷阱」 古希臘史學家為何指大國崛起必走向戰爭

即時國際
更新時間：12:25 2026-05-14 HKT
發佈時間：12:25 2026-05-14 HKT

中美元首今日舉行雙邊會談，習近平在講話中提及中美兩國要跨越「修昔底德陷阱」。「修昔底德陷阱」是指甚麼？

「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）指的是一個新崛起的大國必然會挑戰既有大國，而既有大國也必然會回應這種威脅，導致戰爭變得無可避免。如今，「修昔底德陷阱」常被用來分析美國（既存強權）與中國（崛起強權）之間的結構性矛盾與潛在衝突風險。

相關新聞：特朗普訪華︱兩國元首進行雙邊會談 習近平：讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份︱不斷更新

學者：「修昔底德陷阱」多以戰爭收埸

這個說法源自公元前5世紀古雅典將領與歷史學家修昔底德的觀點。他認為，雅典（Athens）與斯巴達（Sparta）之間的伯羅奔尼撒戰爭（Peloponnesian War）之所以無法避免，是因為斯巴達對雅典日益增長的實力感到恐懼。

兩千多年後，美國哈佛大學教授格雷厄姆．艾利森（Graham Allison）於2012年，根據修昔底德所著的《伯羅奔尼撒戰爭史》中的論述，提出了「修昔底德陷阱」此概念。

第一次世界大戰期，德皇威廉二世檢閱部隊的插畫。法新社
第一次世界大戰期，德皇威廉二世檢閱部隊的插畫。法新社

他發現，在新興大國與現有霸主競爭的16個歷史實例中，有12個最終以戰爭收場。例如，德意志帝國於1871年成立後，逐漸取代英國成為歐洲最大經濟體，隨後分別在1914年與1939年發動了兩次世界大戰。

希特拉是其中一個發動第二次世界大戰的核心人物。法新社
希特拉是其中一個發動第二次世界大戰的核心人物。法新社
爆發於公元前432年的波提狄亞戰役（Battle of Potidaea），被視為伯羅奔尼撒戰爭的導火線之一。法新社
爆發於公元前432年的波提狄亞戰役（Battle of Potidaea），被視為伯羅奔尼撒戰爭的導火線之一。法新社

不過，這項研究引發了相當大的爭議，學術界對「修昔底德陷阱」的理論意見不一。

中國國家主席習近平早在2013年就告訴國際領袖：「我們需要共同努力，以避免修昔底德陷阱，即是新興強權和既有強權之間、或兩個既有強權之間的破壞性緊張關係。」而全國政協主席王滬寧在2024年12月就補充，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通，透過合作實現相互成就。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
02:55
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
2小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
5小時前
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
影視圈
6小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
15小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
影視圈
5小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
22小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
8小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
01:30
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
14小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
4小時前