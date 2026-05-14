習特會︱中美要避「修昔底德陷阱」 2500年前古希臘歷史家指大國崛起必然走向戰爭

中美元首今日舉行雙邊會談，習近平在講話中提及中美兩國要跨越「修昔底德陷阱」。「修昔底德陷阱」是指甚麼？

「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）指的是一個新崛起的大國必然會挑戰既有大國，而既有大國也必然會回應這種威脅，導致戰爭變得無可避免。如今，「修昔底德陷阱」常被用來分析美國（既存強權）與中國（崛起強權）之間的結構性矛盾與潛在衝突風險。

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學者：「修昔底德陷阱」多以戰爭收埸

這個說法源自公元前5世紀古雅典將領與歷史學家修昔底德的觀點。他認為，雅典（Athens）與斯巴達（Sparta）之間的伯羅奔尼撒戰爭（Peloponnesian War）之所以無法避免，是因為斯巴達對雅典日益增長的實力感到恐懼。

兩千多年後，美國哈佛大學教授格雷厄姆．艾利森（Graham Allison）於2012年，根據修昔底德所著的《伯羅奔尼撒戰爭史》中的論述，提出了「修昔底德陷阱」此概念。

第一次世界大戰期，德皇威廉二世檢閱部隊的插畫。法新社

他發現，在新興大國與現有霸主競爭的16個歷史實例中，有12個最終以戰爭收場。例如，德意志帝國於1871年成立後，逐漸取代英國成為歐洲最大經濟體，隨後分別在1914年與1939年發動了兩次世界大戰。

希特拉是其中一個發動第二次世界大戰的核心人物。法新社

爆發於公元前432年的波提狄亞戰役（Battle of Potidaea），被視為伯羅奔尼撒戰爭的導火線之一。法新社

不過，這項研究引發了相當大的爭議，學術界對「修昔底德陷阱」的理論意見不一。

中國國家主席習近平早在2013年就告訴國際領袖：「我們需要共同努力，以避免修昔底德陷阱，即是新興強權和既有強權之間、或兩個既有強權之間的破壞性緊張關係。」而中國全國政協主席王滬寧在2024年12月就補充，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通，透過合作實現相互成就。