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德黑蘭一夜罕見9連震 專家：或未釋放大地震風險

即時國際
更新時間：11:30 2026-05-14 HKT
發佈時間：11:30 2026-05-14 HKT

伊朗首都德黑蘭以東的帕爾迪斯（Pardis）於周3（13日）清晨發生9次小型地震，引發專家和民眾擔憂德黑蘭可能將面臨一場大地震。伊朗紅新月會負責人表示，尚未收到人員傷亡或財產損失報告，呼籲民眾保持冷靜，無需過度擔憂。

地震專家：德黑蘭抗震準備不足

據伊朗半官方媒體邁赫爾通訊社（Mehr）報導，德黑蘭東部靠近莫沙斷層（Mosha Fault）的地區在13日黎明前發生多次地震，其中一次規模達4.6級。雖然地震未造成人員傷亡或重大財產損失，但如此頻密的地震活動極為罕見。莫沙斷層是伊朗地震活動最活躍的地區之一。

5月12日23時47分許，伊朗德黑蘭地區發生4.6級地震，震源深度約10公里，持續近10秒。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr）
5月12日23時47分許，伊朗德黑蘭地區發生4.6級地震，震源深度約10公里，持續近10秒。伊朗邁赫爾通訊社（Mehr）

地震學家扎雷（Mehdi Zare）表示，目前尚無法確定這一系列地震是長期累積的板塊能量獲得釋放，從而降低未來風險，抑或是預示德黑蘭附近斷層系統即將發生更強烈地震的警告訊號。

他警告說，德黑蘭的脆弱性不僅在於其地理位置，更在於過度密集的城市發展與人口集中，以及防震準備不足。由於當地基礎設施脆弱且交通壅塞，即使是中度地震也可能引發連鎖反應，導致緊急應變與救援工作陷入癱瘓。

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