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習特會｜魯比奧：冀中國伊朗問題上扮演「積極角色」 協助緩和局勢

即時國際
更新時間：07:47 2026-05-14 HKT
發佈時間：07:47 2026-05-14 HKT

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美方將嘗試說服中國在伊朗問題上扮演更「積極角色」，協助緩和波斯灣局勢，並希望北京本周稍後能在聯合國就相關問題採取行動。

魯比奧周三（13日）在前往中國途中，於空軍一號接受霍士新聞（Fox News）節目《Hannity》訪問時表示，美方已向中方說明，介入伊朗問題符合中國自身利益。他說：「我們希望說服中國更積極參與，促使伊朗停止目前在波斯灣所做的事情。」

魯比奧指，中國船隻目前仍受困於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），而海峽危機亦正衝擊全球經濟，對依賴出口的中國經濟尤其不利。他表示：「中國經濟是出口導向型，今次海峽危機正令全球經濟受壓，各國對中國產品需求將大幅下降。」

魯比奧又稱，美方已向中國提出相關論點，希望北京認同，並於本周稍後在聯合國有所行動，包括支持譴責伊朗在霍爾木茲海峽的舉動。中國一直與伊朗保持戰略及能源合作關係，亦是伊朗石油主要買家之一。

美國總統特朗普（Donald Trump）周三晚上抵達北京，周四將與中國國家主席習近平舉行會談。路透社
美國總統特朗普（Donald Trump）周三晚上抵達北京，周四將與中國國家主席習近平舉行會談。路透社

美國總統特朗普（Donald Trump）周三晚上抵達北京，準備與中國國家主席習近平舉行會談。今次亦是相隔9年後，再有美國總統訪華。報道指，雙方預計將討論人工智能（AI）、台灣、貿易及伊朗局勢等議題。

魯比奧在訪問中亦形容，中國既是美國最大的地緣政治挑戰，同時亦是美方最重要、需要妥善管理的關係。他表示，中美利益難免存在衝突，但雙方必須管理好分歧，以避免戰爭及維持全球穩定。

他說，特朗普會在核心問題上維持強硬立場，包括確保伊朗不會擁有核武，但同時亦希望在部分領域與中國保持合作。

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