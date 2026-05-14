以色列稱內塔尼亞胡戰事期間秘訪阿聯酋 阿外交部否認說法

以色列總理辦公室周二（13日）證實，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在以色列對伊朗展開大規模軍事行動期間，曾秘密訪問阿聯酋，並與阿聯酋總統穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會面。不過，阿聯酋其後否認相關說法。

新華社報道，以色列總理辦公室發聲明表示，內塔尼亞胡此行促成以色列與阿聯酋外交關係的「歷史性突破」。今次亦是內塔尼亞胡首次公開證實曾訪問阿聯酋。以色列與阿聯酋於2020年簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords），正式建立外交關係。

美國駐以色列大使赫卡比（Mike Huckabee）日前在特拉維夫大學一場會議上表示，以色列已在阿聯酋部署「鐵穹」（Iron Dome）防空系統及相關操作人員。美國常駐聯合國代表華爾茲（Mike Waltz）亦證實，以方曾協助阿聯酋攔截伊朗導彈。

不過，阿聯酋外交部其後發表聲明，否認有關內塔尼亞胡秘密訪阿，以及阿方接待以色列軍事代表團的報道。聲明指出，阿聯酋與以色列關係屬公開關係，並建基於《亞伯拉罕協議》框架下，「不存在任何秘密安排」。

阿聯酋又表示，除非由官方主管部門正式公布，否則任何有關秘密訪問或私下安排的說法均「沒有事實依據」。