幼發拉底河水位急降釀生態危機 恐2040年前乾涸 《聖經》末日預言再惹熱議

流經土耳其、敘利亞及伊拉克的幼發拉底河（Euphrates River）近年水位持續急降，令中東地區水資源危機進一步惡化。專家警告，若情況持續，這條孕育古文明的重要河流甚至可能於2040年前完全乾涸。

NASA：6年間流失相當於一個死海水量

《紐約郵報》報道，幼發拉底河全長約1800英里，與底格里斯河（Tigris River）共同流經被稱為「肥沃新月地帶」（Fertile Crescent）的古文明區域，長久以來被視為人類文明發源地之一。

美國太空總署（NASA）2013年報告指出，底格里斯河與幼發拉底河流域於2003年至2009年間，流失約1.17億英畝英尺淡水，水量相當於整個死海（Dead Sea）。研究認為，地下水過度開採，加上氣候變化引發乾旱，是河流水位急降主要原因。

幼發拉底河水量減少，已嚴重衝擊當地居民生活，包括農作失收、水源污染及公共衛生問題。路透社

水荒衝擊民生打擊農業

幼發拉底河水量減少，已嚴重衝擊當地居民生活，包括農作失收、水源污染及公共衛生問題。數千年來，幼發拉底河支撐中東農業及文明發展，河流惡化現已被視為區內最嚴重生態危機之一。隨着河水退減，部分地區土地沙漠化情況加劇，不少居民被迫遷移，進一步加深區內人道危機。

底格里斯河保護協會（Tigris River Protectors Association）氣候活動人士Naseer Baqar表示，伊拉克目前正面對腹瀉、水痘、麻疹、傷寒及霍亂等疾病擴散問題。

伊拉克水資源部官員亦警告，若不採取重大措施，幼發拉底河可能在2040年前完全乾涸。

《聖經》預言再受關注

河流水位下降亦再度引起部分宗教人士關注《聖經》相關預言。部分基督徒認為，幼發拉底河乾涸象徵末日徵兆，並與《聖經》中的哈米吉多頓（Armageddon）之戰及耶穌再臨有關。不過，學者普遍認為，目前河流危機主要仍與氣候變化及人類活動有關。