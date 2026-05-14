美國參議院表決確認沃什出任聯儲局主席 接替鮑威爾

美國參議院周三（13日）以54票對45票通過，確認沃什（Kevin Warsh）出任聯儲局（Federal Reserve）主席，接替即將任期屆滿的現任主席鮑威爾（Jerome Powell）。沃什將同時展開為期4年的主席任期，同時展開14年理事任期。。

今次表決基本按黨派分裂，但民主黨參議員費特曼（John Fetterman）倒戈投下支持票，使沃什得以獲得跨黨派通過。這次亦被形容為歷來最具分歧的聯儲局主席任命表決。

沃什將接替任期周五屆滿的鮑威爾（Jerome Powell），但鮑威爾仍會留任聯儲局理事會成員。同時，現任理事米蘭（Stephen Miran）據報將讓出席位予沃什。

鮑威爾仍會留任聯儲局理事會成員。路透社

預計沃什將出席6月16日至17日的下一次議息會議。屆時聯儲局內部正就利率走向出現分歧，有委員甚至認為未來加息與減息同樣可能。

沃什上任之際，美國面對通脹上升及利率政策爭議，同時特朗普政府持續向聯儲局施壓，要求減息刺激經濟。白宮發言人德賽（Kush Desai）形容參議院通過任命是「恢復聯儲局決策問責、專業與信心的重要一步」。

沃什在2006年至2011年間曾任聯儲局理事，被視為主張抗通脹的「鷹派」，傾向支持較高利率以壓制物價。他其後離開聯儲局，部分原因與金融危機後刺激政策分歧有關。他亦曾於2018年競逐聯儲局主席職位，但最終由鮑威爾獲任命，而特朗普其後稱這是「重大錯誤」。