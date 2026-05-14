新書爆馬克龍遭妻子掌摑另有內情 疑與伊朗女星傳「曖昧短訊」惹妻不滿

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）去年訪問越南期間，被拍到在專機艙門前遭妻子布麗吉特（Brigitte Macron）「掌摑」一幕，愛麗舍宮當時稱只是夫妻間「玩笑互動」。不過，近日有新書爆出事件另一內情，指事件或涉及馬克龍與伊朗女演員的曖昧短訊。

新書稱布麗吉特因短訊不滿

英國《泰晤士報》報道，新書《Un Couple (Presque) Parfait》（《一對（幾乎）完美夫妻》）由《Paris Match》政治記者Florian Tardif撰寫，內容聲稱，布麗吉特當時因看到丈夫收到流亡法國伊朗女星法拉哈尼（Golshifteh Farahani）傳來的訊息而不滿，兩人其後發生爭執。書中指，有關短訊最終觸發兩人在機艙門前衝突，並出現當時被鏡頭拍下的一幕。

《紐約郵報》則引述書中內容稱，馬克龍與42歲伊朗裔女星法拉哈尼曾維持數月「柏拉圖式關係」，馬克龍更曾向對方發訊息稱：「我覺得你很漂亮。」

近日一本新書指事件或涉及馬克龍與伊朗女演員法拉哈尼的短訊有關。路透社

馬克龍當時稱兩人只是「開玩笑」，並呼籲外界「冷靜一點」。路透社

法國總統馬克龍去年訪問越南期間，被拍到在專機艙門前遭妻子布麗吉特「掌摑」。路透社

布麗吉特否認偷看手機

不過，布麗吉特方面周三（13日）透過代表否認事件與法拉哈尼有關，並強調她從不查看丈夫手機。代表表示，布麗吉特早於今年3月已直接向作者否認有關說法。

法拉哈尼亦再次否認與馬克龍存在戀愛關係。她今年3月接受《Le Point》訪問時表示：「有些人缺乏愛，所以需要編造這類戀情故事來填補空虛。」

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事件發生於2025年5月，當時馬克龍乘坐專機抵達越南河內（Hanoi）展開國事訪問。美聯社拍攝到，當艙門打開後，布麗吉特突然雙手推向馬克龍臉部，馬克龍其後一度顯得錯愕，引發外界關注。

馬克龍其後淡化事件，稱兩人只是「開玩笑」，並呼籲外界「冷靜一點」。