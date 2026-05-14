新書爆馬克龍遭妻子掌摑另有內情 疑與伊朗女星傳「曖昧短訊」惹妻不滿
更新時間：04:08 2026-05-14 HKT
發佈時間：04:08 2026-05-14 HKT
發佈時間：04:08 2026-05-14 HKT
法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）去年訪問越南期間，被拍到在專機艙門前遭妻子布麗吉特（Brigitte Macron）「掌摑」一幕，愛麗舍宮當時稱只是夫妻間「玩笑互動」。不過，近日有新書爆出事件另一內情，指事件或涉及馬克龍與伊朗女演員的曖昧短訊。
新書稱布麗吉特因短訊不滿
英國《泰晤士報》報道，新書《Un Couple (Presque) Parfait》（《一對（幾乎）完美夫妻》）由《Paris Match》政治記者Florian Tardif撰寫，內容聲稱，布麗吉特當時因看到丈夫收到流亡法國伊朗女星法拉哈尼（Golshifteh Farahani）傳來的訊息而不滿，兩人其後發生爭執。書中指，有關短訊最終觸發兩人在機艙門前衝突，並出現當時被鏡頭拍下的一幕。
《紐約郵報》則引述書中內容稱，馬克龍與42歲伊朗裔女星法拉哈尼曾維持數月「柏拉圖式關係」，馬克龍更曾向對方發訊息稱：「我覺得你很漂亮。」
布麗吉特否認偷看手機
不過，布麗吉特方面周三（13日）透過代表否認事件與法拉哈尼有關，並強調她從不查看丈夫手機。代表表示，布麗吉特早於今年3月已直接向作者否認有關說法。
法拉哈尼亦再次否認與馬克龍存在戀愛關係。她今年3月接受《Le Point》訪問時表示：「有些人缺乏愛，所以需要編造這類戀情故事來填補空虛。」
事件發生於2025年5月，當時馬克龍乘坐專機抵達越南河內（Hanoi）展開國事訪問。美聯社拍攝到，當艙門打開後，布麗吉特突然雙手推向馬克龍臉部，馬克龍其後一度顯得錯愕，引發外界關注。
馬克龍其後淡化事件，稱兩人只是「開玩笑」，並呼籲外界「冷靜一點」。
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