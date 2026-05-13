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「杜特爾特劊子手」躲參議院 3天拒捕　軍警進入建築物後傳槍響

即時國際
更新時間：23:01 2026-05-13 HKT
發佈時間：23:01 2026-05-13 HKT

菲律賓參議院深夜驚傳出槍響！曾任前總統杜特爾特「掃毒戰爭」頭號執行官、現任參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）因涉嫌反人類罪遭國際刑事法院（ICC）通緝，目前正躲在參議院建築內與執法人員對峙。周三晚，參議院內部傳出多聲槍響，現場陷入一片混亂。

「石頭」狂奔逃跑  參議長護航

綜合外媒報道，現年64歲、綽號「石頭」（Bato）的德拉羅沙，周一在參議院上演驚險「脫逃秀」。當時國家調查局（NBI）探員試圖進入議場逮人，德拉羅沙拔足狂奔穿越走廊與樓梯間，成功撇甩探員並躲進議場核心。身為杜特爾特盟友的參議長卡耶塔諾（Alan Peter Cayetano）隨即對他提供「保護性拘留」，甚至揚言要控告執法人員藐視議會。

隨後48小時，德拉羅沙一直躲在建築內。至周三晚，大批軍方人員持步槍進入建築，現場隨即傳出激烈槍聲。卡耶塔諾透過facebook直播驚恐表示：「我們不知道發生什麼事，所有人被鎖在房間裡，我們正受到攻擊！」

ICC通緝令：涉虐殺32人

根據周一解密的ICC逮捕令，德拉羅沙被指控在2016年至2018年擔任警察總長期間，授權、縱容並獎勵殺戮行為，導致至少32人慘死，涉嫌反人類謀殺罪。前總統杜特爾特已於去年被捕並送往海牙受審。

菲律賓政壇劇烈動盪，現任總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）曾與杜特爾特之女莎拉（Sara Duterte）結盟，但自從杜特爾特被捕後，兩大政治家族徹底撕破臉。德拉羅沙在對峙期間甚至向軍方袍澤喊話，高唱軍校校歌，呼籲軍警「表達心聲」，不要讓小馬可斯政府將菲律賓人交給「外國人（ICC）」處置。

目前參議院仍處於封鎖狀態，德拉羅沙堅稱不會屈服，並透過媒體要求支持者前往參院外集結。這場涉及國際司法與菲國政權鬥爭的僵局，恐將持續延燒。

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