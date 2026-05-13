英國首相施紀賢迫宮壓力日深 傳衛生大臣施卓添最快周四辭職爭做黨魁

英國工黨地方選舉失利，首相施紀賢（Keir Starmer）面臨迫宮。有英媒報道指衛生大臣施卓添（Wes Streeting）最快周四辭職並發動黨魁之爭，但施紀賢表示，「完全信任」施卓添。

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英王查理斯三世（King Charles Ⅲ）周三發表「御座致辭」，說明未來一年立法規劃。就在「御座致辭」發表前，施紀賢在唐寧街10號與施卓添進行關鍵會談，歷時僅16分鐘。英國傳媒形容這次會面是「攤牌」。

施卓添離開時沒有發表評論。首相發言人也沒有透露會談細節，表示：「我不會透露內部會議的內容，但首相完全信任衛生大臣。」

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施紀賢：完全信任施卓添

目前已有4名政務次官辭職、超過80名國會議員要求施紀賢下台，但暫時未有人發動黨魁之爭。英國ITV新聞政治編輯佩斯頓（Robert Peston ）表示，採訪了施卓添幾位盟友，得知他最早可能在周四辭職。

《每日電訊報》也引述施卓添一位盟友說，施卓添的團隊表示計劃於周四辭職。三位支持施紀賢的內閣消息人士稱，他們認為此事掩蓋了議會開幕大事， 「這有可能適得其反」。

一位資深工黨議員形容選擇這個時機「糟糕且有失風度」，並補充道：「他急於在貝安德（Andy Burnham，大曼徹斯特市長）回歸之前辭職。」貝安德被認為是另一位有望挑戰黨魁的對手，但他需要先成為議員才能參加任工黨領袖競選。