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郵輪50人疑染諾如病毒1老翁死亡 1700人在法國波爾多船上隔離

即時國際
更新時間：21:48 2026-05-13 HKT
發佈時間：21:48 2026-05-13 HKT

英國大使郵輪公司（Ambassador Cruise）「野心號」郵輪（Ambition）爆發諾如病毒，一名90歲乘客死亡，約50人出現感染症狀。郵輪周二抵達法國西部波爾多港，船上超過1700名乘客和船員被隔離。

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這艘郵輪5月6日離開設得蘭群島展開14日的航程，途經貝爾法斯特、利物浦和法國布列斯特，周二抵達波爾多港，原計劃從波爾多港前往西班牙。據信船上共有1233名乘客，乘客和船員大部分來自英國或愛爾蘭。

大使郵輪公司表示，死者生前未通報任何腸胃疾病症狀，死因有待屍檢確定。另有48名乘客和1名船員出現腸胃疾病症狀，法國當局指示所有人留在船上，並要求檢查船上人員的健康狀況和記錄。

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一支專業醫療團隊和衛生顧問已派往船上，將採集樣本送往波爾多大學醫院進行實驗室檢測，檢測結果至少需要六個小時才能出爐。在調查和檢測進行期間，所有乘客和船員都已被告知留在船上，等候進一步指示。

數據顯示，船上病例自利物浦登船後有所增加。船公司表示已加強消毒及指導乘客勤洗手。

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