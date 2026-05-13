OnlyFans女神｜金主豪砸300萬美元見面 「講錯一句」被嫌棄握完手要抹

成人平台OnlyFans網美Alice Rosenblum（愛麗絲）近日與超級金主的一次見面遭網民熱議，據悉這名金主過去曾豪砸200萬至300萬美元（約1566至2350萬港元）課金支持，日前終於有機會在美國洛杉磯與「女神」會面，沒想到才剛開口寒暄，現場氣氛瞬間降到冰點。

這場見面會由網紅Clavicular主持。畫面中，金主一見到愛麗絲先興奮表示：「終於能見到妳，真是太好了！」但下一秒竟脫口說出：「你真人肥過上鏡！」愛麗絲當場呆了，反問：「肥過？」似乎不敢相信自己聽到的話，對方竟毫不猶豫肯定說：「是的！」

面對這番直球發言，愛麗絲面色大變，一度不想再與對方交談。主持人見狀出面緩頰，笑稱：「他可以被原諒啦，畢竟他給了妳數百萬美元。」愛麗絲無奈回應：「沒錯。」雖然她同意繼續會面，但整段互動都看得出她相當不悅。

OnlyFans網美Alice Rosenblum

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更受爭議的是，在見面尾聲，金主起身與愛麗絲握手道別，她僅坐在椅子上輕碰對方一下，隨後立刻把手往大腿拍了一下，接着再雙手互拍，彷彿像是在「擦掉髒東西」，亮厭惡神情完全藏不住。愛麗絲事後更直言，對方讓她感到「非常害怕」，認為當下應該直接把人趕出去。

影片曝光後迅速在社群平台延燒，網友意見兩極。有人痛批愛麗絲態度失禮，認為對方即使講話不得體，好歹也是長期砸重金支持她的金主；但也有不少人替她抱不平，認為第一次見面就直接評論女性身材相當沒禮貌，直言「有錢不代表可以羞辱別人」、「難怪只能靠課金接近網美」。