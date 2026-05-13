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凱特癌癒後首外訪 赴意大利考察瑞吉歐教學法

即時國際
更新時間：18:18 2026-05-13 HKT
發佈時間：18:18 2026-05-13 HKT

英國皇儲妃凱特周三（5月13日）對意大利展開為期2天的訪問，是她自2024年確診癌症以來，首次官方海外之行。法新社報道，凱特將訪問意大利北部城市雷焦艾米利亞（Reggio Emilia）。

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該市是享譽全球幼兒教育體系「瑞吉歐教學法」的發源地。凱特與威爾斯親王威廉育有3個孩子，她們早期教育是凱特非常關注的領域。

肯辛頓宮發表聲明說，此次訪問將聚焦於凱特在幼兒早期發展領域的工作。聲明還說，這將是一次高級別的實地考察，旨在探索國際上支持幼兒及幼兒照護者的領先做法。

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凱特2024年1月接受腹部手術，同年3月宣布確診癌症並開始接受化療 。她在2025年1月表示癌症病情已緩解，並逐步恢復履行王室公務。

凱特上一次正式出訪是在2022年12月，與威廉一同前往美國波士頓，出席「地球衛士獎」（Earthshot Prize）的頒獎典禮。

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