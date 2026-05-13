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入圍瑞士小姐人妻遭丈夫害命 子宮被摘除殘肢放入攪拌機成肉醬

即時國際
更新時間：15:25 2026-05-13 HKT
發佈時間：15:25 2026-05-13 HKT

瑞士2022年發生一宗恐怖兇殺案。曾入圍瑞士小姐決賽的克莉絲蒂娜（Kristina Joksimov）慘遭丈夫馬克（Marc Rieben）殺害，死後子宮被摘除，部分殘肢還被丟入工業用攪拌機「絞碎成肉醬」。

英國傳媒報道，近日，被告馬克出庭受審，法庭文件曝光，死者被殺的細節再成為關注。

曾入圍瑞士小姐決賽的克莉絲蒂娜慘遭丈夫馬克殺害。IG@catwalkcoach
曾入圍瑞士小姐決賽的克莉絲蒂娜慘遭丈夫馬克殺害。IG@catwalkcoach
曾入圍瑞士小姐決賽的克莉絲蒂娜慘遭丈夫馬克殺害。IG@catwalkcoach
曾入圍瑞士小姐決賽的克莉絲蒂娜慘遭丈夫馬克殺害。IG@catwalkcoach
曾入圍瑞士小姐決賽的克莉絲蒂娜慘遭丈夫馬克殺害。IG@catwalkcoach
曾入圍瑞士小姐決賽的克莉絲蒂娜慘遭丈夫馬克殺害。IG@catwalkcoach
曾入圍瑞士小姐決賽的克莉絲蒂娜慘遭丈夫馬克殺害。IG@catwalkcoach
曾入圍瑞士小姐決賽的克莉絲蒂娜慘遭丈夫馬克殺害。IG@catwalkcoach

被化學劑溶屍

據調查資料，死者與丈夫原育有兩名女兒。事發當日，夫婦因離婚、監護權及財務問題發生爭執，克莉絲蒂娜提出離婚，馬克冒起殺機。檢方指，馬克先將妻子推向牆壁，再用「類似絲帶的物體」將妻子勒死。

馬克殺人後，再用刀與園藝剪肢解妻子，繼而摘除其子宮。隨後再用工業用攪拌機將部份殘肢攪成肉醬，最後用化學劑溶屍。

父親垃圾袋見女兒斷頭

法院文件又指，馬克一邊肢解屍體時，同時用手機看YouTube影片。克莉絲蒂娜的父親最終在洗衣房的一個黑色垃圾袋中發現女兒的遺體。據家族友人轉述，父親打開垃圾袋，看見仍連帶著頭髮的斷頭。

警方在攪拌機發現皮膚、肌肉與骨頭碎片。去年12月，馬克被指控謀殺，但他辯稱自己的行為是出於「正當防衛」。
 

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