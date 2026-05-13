俄羅斯試射可攜核彈頭新型導彈 普京：威力是西方現役彈頭四倍以上

俄羅斯於當地時間週二（12日）成功試射一枚可攜帶核彈頭的新型遠程洲際導彈。在美俄《中程導彈條約》於2019年失效後，《新削減戰略武器條約》（New START）成為兩國間僅存的軍備控制協議。然而，截至今年2月，雙方仍未就條約的延期或替代方案達成任何共識。

據法新社報導，俄羅斯總統普京在接收到「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈發射成功的報告後，公開宣稱該型導彈為「世界上最強大的導彈系統」。普京指出，該導彈所能攜帶的彈頭威力，是西方國家現役彈頭的四倍以上，並強調「薩爾馬特」將於今年年底前正式投入「作戰使用」。

俄羅斯成功試射「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈。俄羅斯國防部

俄羅斯成功試射「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈。俄羅斯國防部

俄羅斯成功試射「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈。俄羅斯國防部

俄羅斯成功試射「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈。俄羅斯國防部

射程達3.5萬公里

自2022年首次試射以來，普京曾多次表示將在當年年底前完成部署，惟相關計劃此前一直未能如期落實。聯合國裁軍研究所高級研究員波德維格（Pavel Podvig）分析指，俄方在今年內部署這枚最大型導彈具備現實可能性，但預料這並不會令「俄羅斯戰略力量的威懾潛力發生顯著變化」。

在《新削減戰略武器條約》到期後不久，美俄兩國曾同意恢復高層級軍事對話，但目前尚無跡象顯示雙方會立即續簽或延長該條約。美國前總統特朗普（Donald Trump）曾敦促簽署一項將中國納入其中的新軍控協議，但北京方面已公開予以拒絕。此外，美俄兩國近期多次互指對方未能嚴格履行《新削減戰略武器條約》的義務。

據悉，「薩爾馬特」是後蘇聯時代俄羅斯生產的首枚超重型洲際彈道導彈，其射程據報高達3.5萬公里，具備極強的戰略打擊能力。