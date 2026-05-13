伊朗局勢︱白宮不滿戰情洩密 司法部大力查媒體

美國知情政府官員透露，總統特朗普上月私下向代理司法部長布蘭奇，抱怨伊朗戰爭爆發後出現媒體洩密事件，促使司法部大力展開相關調查行動。

《華爾街日報》引述一名官員稱，在某次會議中，特朗普將一疊他和高層官員認為危及國安的新聞剪報交給布蘭奇，上頭貼着寫有「叛國」的便條紙。司法部和國防部（戰爭部）高層已就此會商。

參與美伊戰事的美軍航空母艦「林肯號」。

部置於中東的航空母艦「林肯號」。

一架F/A-18E「超級大黃蜂」戰機降落「林肯號」航空母艦的甲板。

官員指出，特朗普對於詳細報道他當時如何作出開戰決策，以及幕僚在他斟酌時有何建言的內容尤其不滿。司法部發言人表示：「在任何情況下，司法部都會本於事實依法追查犯下危害美國罪行的人士。」

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《華爾街日報》收到日期3月4日的大陪審團傳票，要求提供該報記者的紀錄。 傳票的要求與2月23日一則報道有關，內容稱參謀首長聯席會議主席凱恩和戰爭部其他官員，曾就對伊朗發動長期軍事行動的風險向總統示警。網媒Axios和《華盛頓郵報》等媒體當天都刊登類似報道。特朗普於5天後的2月28日發動戰爭。《華爾街日報》母公司道瓊斯的傳訊總監辛哈在聲明中說：「政府對《華爾街日報》及其記者發出傳票，這是對憲法保障新聞採訪自由的攻擊。新聞報道至關重要，我們強烈反對這種壓制和恐嚇的企圖。」

官員指出，特朗普上月對《紐約時報》4月7日一篇報道格外不滿，內容講述以色列總理如何游說特朗普轟炸伊朗，對包括在高度機密戰情室中的會議進行詳盡生動的描繪。知情人士透露，檢察官已向多個媒體以及電郵和電話服務供應商發出傳票，調查有關的資訊。