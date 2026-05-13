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習特會｜特朗普啟程前往中國 談伊朗局勢：「美國毋須中國幫忙」

即時國際
更新時間：04:22 2026-05-13 HKT
發佈時間：04:22 2026-05-13 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（12日）啟程前往中國前表示，預於訪華期間與中國國家主席習近平討論伊朗戰事，他在出發前表示，在伊朗問題上美國「不需要中國幫忙」。

路透社報道，特朗普離開白宮時向記者表示：「我不認為我們需要任何人在伊朗問題上提供協助。我們無論如何都會贏，以和平方式也好，其他方式也好。」特朗普其後再向記者表示，雖然雙方有很多議題需要討論，但「坦白說，伊朗未必是其中之一」，並稱美方「已完全控制伊朗局勢」。

今次將是特朗普與習近平超過半年來首次面對面會談。外界關注，兩國將如何處理貿易摩擦、美以對伊朗戰事，以及其他分歧議題。特朗普在伊朗局勢仍未明朗下訪華。目前結束戰事的外交談判陷入僵局，而中國一直與伊朗保持關係，亦是伊朗石油主要買家之一。

美國總統特朗普周二（12日）啟程前往中國前表示，預於訪華期間與中國國家主席習近平討論伊朗戰事。路透社
美國總統特朗普周二（12日）啟程前往中國前表示，預於訪華期間與中國國家主席習近平討論伊朗戰事。路透社
美國總統特朗普周二（12日）啟程前往中國前表示，預於訪華期間與中國國家主席習近平討論伊朗戰事。路透社
美國總統特朗普周二（12日）啟程前往中國前表示，預於訪華期間與中國國家主席習近平討論伊朗戰事。路透社

報道指，特朗普近期一直希望中國運用對伊朗的影響力，促使德黑蘭與華府達成協議，結束自2月底美國及以色列對伊朗發動空襲後持續至今的衝突。

特朗普預計周三抵達北京，並於周四及周五與習近平舉行會談。這亦是他自2017年以來首次訪華。

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