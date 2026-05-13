瑞典咖啡店AI任「店長」營運 包辦招聘管理 曾出錯訂6000張餐巾

瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）一間實驗性咖啡店，近日由人工智能（AI）代理擔任「店長」，負責招聘員工、管理庫存及日常營運，引起外界關注AI未來是否可能取代管理層角色。

AI營運由Gemini驅動

美聯社報道，這間名為「Andon Café」的咖啡店由美國三藩市初創公司Andon Labs開設，店內雖然仍由真人咖啡師沖調飲品及服務顧客，但幕後營運幾乎全部由名為「Mona」的AI系統處理。該AI由Google Gemini驅動，公司僅向它提供基本指示，包括設法令咖啡店獲利，以及自行處理營運細節。

咖啡店自4月中開業以來，銷售額超過5700美元，但原本逾2.1萬美元預算目前僅剩不足5000美元。公司表示，大部分支出屬開店初期成本，希望未來能逐步達至收支平衡。

安排電力及網絡合約

報道指，「Mona」自行安排電力及網絡合約、申請餐飲牌照，又會透過LinkedIn及Indeed招聘員工，並使用Slack與咖啡師溝通。不過，AI在庫存管理方面亦頻頻出錯，包括曾為小型咖啡店訂購6000張餐巾、3000隻橡膠手套及4套急救用品，甚至購入店內完全用不上的罐頭番茄。此外，AI有時會訂購過量麵包，有時又錯過每日訂貨期限，導致店內部分三文治需要暫停供應。

公司技術團隊成員彼得森（Hanna Petersson）解釋，問題與AI「記憶上下文限制」有關，即系統未能長時間記住過往資料，因此會忘記自己曾下過甚麼訂單。

學者企業責任誰屬成疑

有學者則對AI直接管理企業表示憂慮。瑞典皇家理工學院（KTH Royal Institute of Technology）工業經濟學副教授卡拉卡亞（Emrah Karakaya）形容，讓AI掌控企業如同「打開潘朵拉盒子」，一旦發生食物中毒等事故，責任誰屬將成問題。

不過，店內咖啡師則表示，暫時不擔心被AI取代，認為真正需要擔心失業的，可能是中層管理人員。