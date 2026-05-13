Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑞典咖啡店AI任「店長」營運 包辦招聘管理 曾出錯訂6000張餐巾

即時國際
更新時間：00:50 2026-05-13 HKT
發佈時間：00:50 2026-05-13 HKT

瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）一間實驗性咖啡店，近日由人工智能（AI）代理擔任「店長」，負責招聘員工、管理庫存及日常營運，引起外界關注AI未來是否可能取代管理層角色。

AI營運由Gemini驅動

美聯社報道，這間名為「Andon Café」的咖啡店由美國三藩市初創公司Andon Labs開設，店內雖然仍由真人咖啡師沖調飲品及服務顧客，但幕後營運幾乎全部由名為「Mona」的AI系統處理。該AI由Google Gemini驅動，公司僅向它提供基本指示，包括設法令咖啡店獲利，以及自行處理營運細節。

咖啡店自4月中開業以來，銷售額超過5700美元，但原本逾2.1萬美元預算目前僅剩不足5000美元。公司表示，大部分支出屬開店初期成本，希望未來能逐步達至收支平衡。

安排電力及網絡合約

報道指，「Mona」自行安排電力及網絡合約、申請餐飲牌照，又會透過LinkedIn及Indeed招聘員工，並使用Slack與咖啡師溝通。不過，AI在庫存管理方面亦頻頻出錯，包括曾為小型咖啡店訂購6000張餐巾、3000隻橡膠手套及4套急救用品，甚至購入店內完全用不上的罐頭番茄。此外，AI有時會訂購過量麵包，有時又錯過每日訂貨期限，導致店內部分三文治需要暫停供應。

公司技術團隊成員彼得森（Hanna Petersson）解釋，問題與AI「記憶上下文限制」有關，即系統未能長時間記住過往資料，因此會忘記自己曾下過甚麼訂單。

學者企業責任誰屬成疑

有學者則對AI直接管理企業表示憂慮。瑞典皇家理工學院（KTH Royal Institute of Technology）工業經濟學副教授卡拉卡亞（Emrah Karakaya）形容，讓AI掌控企業如同「打開潘朵拉盒子」，一旦發生食物中毒等事故，責任誰屬將成問題。

不過，店內咖啡師則表示，暫時不擔心被AI取代，認為真正需要擔心失業的，可能是中層管理人員。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為樂風集團創辦人周佩賢
九龍城43歲女子家中燒炭亡 據悉為「楚撚記 」老闆、樂風集團創辦人周佩賢
突發
2小時前
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
李泳漢老婆Conny急鎖社交網避風頭？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 錄音流出與大新抱有關
影視圈
7小時前
香港KFC及Pizza Hut或易主 怡和傳洽售餐飲業務 惠康購百佳洽談陷僵局
香港KFC及Pizza Hut或易主 怡和傳洽售餐飲業務 惠康購百佳洽談陷僵局
商業創科
5小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
17小時前
陳自瑤、王浩信激罕公開互動  13歲愛女母親節送驚喜穿針引線  QQ戀情曝光父母同心護航
陳自瑤、王浩信激罕公開互動  13歲愛女母親節送驚喜穿針引線  QQ戀情曝光父母同心護航
影視圈
8小時前
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感。
伍仲衡為李家鼎難過 創作《PK之王》諷李泳漢「靠父蔭廢柴」：好耐未試過咁有靈感
影視圈
5小時前
六旬男女長洲公眾碼頭疑似口交 認有違公德各判80小時社服令 女方：會重新做人
六旬男女長洲公眾碼頭疑似口交 認有違公德各判80小時社服令 女方：會重新做人
社會
8小時前
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
李修賢轟李泳漢「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父幹 爆李家鼎一生勞碌養施明
影視圈
4小時前
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
結業潮｜開業11年高峰期擁4間分店 美心集團旗下URBAN Café Commune 全線結業 美心：租約期滿不再續約
社會
12小時前
電動車一換一申請積壓 代理商：4000新車露天車場「晒太陽」 客戶投訴等兩個月
社會
8小時前