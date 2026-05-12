印尼偷渡船大馬海域翻沉 14人失蹤恐葬身大海

一艘懷疑載有印尼非法入境者的偷渡船，昨日（11日）在馬來西亞西岸對開海域沉沒。事件中共有23人獲救，惟至今仍有14人下落不明，生死未卜，當地海事部門目前正展開大規模搜救行動。

漁夫清晨揭發 23人海中獲救

馬來西亞霹靂州（Perak）海事機構主任穆罕默德（Mohamad Shukri Khotob）發表聲明指出，昨日清晨時分，一名漁夫在邦咯島（Pangkor）對開海域發現多名遇難者在海面上漂浮，隨即通報當局。

在馬來西亞邦咯島附近海域，一艘據信載有印尼非法移民的船隻沉沒後，獲救的倖存者們坐在船上。 路透社

救援行動期間，一艘當地漁船成功救起23名印尼籍人士，當中包括7名女性。所有獲救者事後已被送往當地水警碼頭，以進行身分登記及進一步調查。

擬赴吉隆坡檳城打黑工

當局初步調查顯示，肇事船隻合共載有37人，於5月9日從印尼奇沙蘭（Kisaran）出發，原定前往馬來西亞首都吉隆坡及西北部檳城（Penang）等地。

在馬來西亞邦咯島附近海域，一艘據信載有印尼非法移民的船隻沉沒後，獲救的倖存者們坐在船上。 路透社

報道指，印尼與馬來西亞之間的海峽航道為偷渡黑點，經常發生嚴重海難。出事船隻往往嚴重超載，乘客多為計劃偷渡至大馬種植園及工廠尋找工作機會的印尼基層勞工。移工權益人士指出，據估計，每年有10萬至20萬印尼人冒險上船前往大馬，而且經常是販運集團招攬來的人，抵達馬來西亞後會被剝削。