俄烏戰爭｜北韓售武派兵賺130億美元幾近1年GDP 俄羅斯舉債2000億軍費致經濟告急

《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）近日報道，北韓因支援俄羅斯對烏戰爭而獲得前所未有的「意外之財」。北韓透過提供武器與兵力換取俄方外匯及能源供應，3年內賺取高達130億美元，接近該國一整年的本地生產總值（GDP）。反觀，俄羅斯已向銀行借貸超過2000億美元用於國防開支。

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另外，根據南韓國家情報院（National Intelligence Service）旗下研究機構的估計，截至2025年，北韓已運送價值70億至138億美元的武器。除了向俄羅斯供應火箭炮和炮彈外，北韓還運送了約250枚KN-23短程彈道導彈，有指這些導彈其實是在俄羅斯的協助下開發。而作為回報，北韓不僅大賺海量外匯，還獲得民生必需品、武器和軍事技術等方面的支援。

烏克蘭軍方情報部門2024年12月證實，在俄羅斯庫爾斯克地區的軍事行動中，首次活捉被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。

南韓國家情報院分析，北韓士兵可能不熟悉在開闊空間作戰。路透社

報道指，自2024年秋季以來，莫斯科已向北韓軍隊支付超過6億美元。根據一名在2月訪問烏克蘭的南韓議員的報告，約有1萬名北韓特種部隊人員仍留在俄烏戰鬥區域。此外，估計有近1萬名工程兵以及數以百計的無人機操作員和部隊正在前線提供火力支援，更傳出北韓未來還要增派3萬大軍投入俄烏戰場。

有指，已有至少上萬名北韓士兵投身到俄烏戰場之中。美聯社

北韓士兵抵達俄羅斯，領取俄方軍服。烏克蘭訊息與安全部

北韓向俄羅斯供應物資一事於2022年曝光，這也是莫斯科對烏克蘭出兵的同一年。在俄羅斯總統普京（Putin）與北韓領導人金正恩於2024年6月簽署全面戰略夥伴關係協定後，平壤開始增加軍事物資的運送，並開始派遣軍隊。據稱，在俄烏戰爭中作戰的北韓士兵每月可獲得約2000美元的報酬，另外設有高達1萬美元的陣亡撫恤金。南韓國家情報院報告指出，截至2月，已有約6000名北韓士兵在俄烏戰場上陣亡或受傷。

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相較於北韓藉俄烏戰事獲利，俄羅斯財政則日趨吃緊。據英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）4月的報道，由於俄烏戰爭曠日持久，截至去年12月，俄羅斯已向銀行借貸超過2000億美元用於國防開支，或導致國內經濟瀕臨崩潰。