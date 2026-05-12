直布羅陀海峽︱美罕見公布核潛艇蹤跡 英美分析：劍指伊朗

美國海軍第六艦隊5月11日發表聲明，表示俄亥俄級（Ohio-class）核潛艇「阿拉斯加號」（ Alaska，舷號：SSBN-732）已抵達位於地中海西端的直布羅陀海峽，也是近25年來美國俄亥俄級核潛艦第3次現身該海域。不過，英國與直布羅陀當局目前均未透露該艦的具體任務或後續行動計劃。

被譽「生存能力最強」潛艇

根據《Army Recognition》報道，「阿拉斯加號」進入直布羅陀海峽時，由英國皇家海軍巡邏艇與皇家海軍陸戰隊全程護航。潛艦抵達後，英方立即在港區周邊劃設200米的海上隔離區。而英國皇家空軍（RAF）的運輸機亦也在核潛艦入港前，將額外部隊送抵當地。

近25年來，美軍俄亥俄級潛艦第三次出現在直布羅陀海峽。PeterFerrary@X

美國軍方一向對其核潛艇動向高度保密，這次公布核潛艇具體位置實屬罕見。有英美媒體分析，僅一天前，美國總統特朗普就伊朗對美國停戰方案的回應公開表示不滿，稱「完全不可接受」。特朗普11日還表示，美國同伊朗的停火協議仍然有效，但「極其脆弱」，正處於「生命維持」狀態。外界研判，美軍此舉極有可能是向伊朗施壓。

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「阿拉斯加號」（舷號：SSBN-732）屬俄亥俄級核潛艇，於1986年服役，可搭載戰略核武器。美國國防部稱這系列潛艇為「生存能力最強的核戰力」。俄亥俄級核潛艇長約171米，水下排水量約18750噸，能在深海連續數月執行任務而無需上浮，且噪音極低，敵方難以探測。該級潛艇最多可搭載24枚潛射彈道導彈（SLBM），射程超過12000公里，意味著從直布羅陀發射導彈即可打擊伊朗全境。