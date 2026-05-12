日本熊出沒 | 黑熊入侵東京八王子市 當局嚴陣以待 設籠誘捕
更新時間：14:36 2026-05-12 HKT
發佈時間：14:36 2026-05-12 HKT
發佈時間：14:36 2026-05-12 HKT
日本近期熊出沒事件頻傳，東京都八王子市元八王子町也有民眾拍到黑熊出沒，當局雖未發現熊隻腳印或排泄物，但仍不敢大意，周二（12日）將設置誘捕籠。今年迄今，已有3宗疑似熊致命襲擊案。而環境部的數據顯示，截至今年3月的12個月內，確認全國超過5萬次熊目擊，捕獲並殺死的熊數量較一年前幾乎增加了3倍，達到14,601頭。
八王子市向民眾發警告
據《產經新聞》報道，當地有居民周日（10日）檢查設置在元八王子町內2丁目樹林中的野豬陷阱和感應監視器時，發現4月29日晚上8時15分許拍到疑似熊隻的生物，專家後續確認是1頭身長超過1米的成年黑熊。
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八王子市政府周一（11日）和警方與相關單位，已向當地民眾發出警告，呼籲民眾要多加小心，目前尚未有其他目擊或損害通報，專業人員搜索後也沒有找到腳印或排泄物，不過市政府仍會展開誘捕。
過去12個月全國目擊逾5萬熊出沒
日本政府初步數據顯示，截至今年3月的12個月內，日本目擊並擊斃的熊隻數量創下新高。
環境部的數據顯示，去年日本因熊隻襲擊造成13人死亡，是先前最高紀錄的2倍以上。而今年迄今，已有3宗疑似熊致人死亡。
截至3月31日的財政年度，當局確認全國超過5萬次熊目擊，是2年前近2.5萬次紀錄的2倍以上。
捕殺熊隻數量創歷史新高
根據數據，捕獲並殺死的熊數量較一年前幾乎增加了3倍，達到1萬4601頭，也創下歷史新高，遠超2023財政年度略超過9000頭的紀錄。
當地媒體報道，部分北部地區4月目擊數是去年的4倍以上，因為熊隻剛從冬眠中甦醒。
去年幾乎每天都有熊被目擊進入住宅、在學校附近徘徊，並在超市和溫泉度假村肆虐。
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