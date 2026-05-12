特朗普鍍金雕像高爾夫球場揭幕 引發「崇拜假神」宗教爭議

美國佛州邁阿密多拉爾特朗普高球度假村近日出現一座巨型金色特朗普雕像，雕像本體高約4.6米，若加上基座總高度約6.7米，外型採鍍金青銅打造，呈現特朗普在2024年7月賓州巴特勒遇刺未遂後高舉拳頭的姿態。外界認為，設置此金像顯然帶有濃厚的特朗普個人崇拜色彩，質疑此舉違反《聖經》中「禁止崇拜假神」的教義。不過，特朗普支持者中的福音派牧師則為此辯護，強調這並非偶像崇拜。

雕像設置在高球練習場附近，由雕塑家科特里爾（Alan Cottrill）創作，並由加密貨幣組織$PATRIOT委託製作。揭幕儀式由長期支持特朗普的福音派牧師伯恩斯（Mark Burns）主持，伯恩斯致詞時表示，這座雕像並非要神化特朗普，而是象徵韌性、自由與愛國精神，也是一種「對生命的頌揚」。

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特朗普鍍金雕像引發爭議。路透社

今年2月10日還在工作室裡的特朗普金像。美聯社

特朗普則對自己的金像表達高度滿意。美聯社

被指違反《聖經》教義

不過，鍍金雕像一亮相便引發兩極反應，有批評者指很容易令人聯想到《出埃及記》中的「金牛犢」意象。部分宗教人士批評，這樣的設計與呈現方式容易被視為偶像崇拜，甚至質疑與《聖經》教義相違。面對外界爭議，伯恩斯也強調，他們敬拜的對象只有耶穌基督，試圖淡化外界對個人崇拜的批評。

特朗普大讚真正藝術品

據了解，這項雕像計畫原本預計在特朗普第2次就職前亮相，但因付款問題一度延宕，直到今年4月底款項結清後，才順利落腳特朗普高球場。特朗普則對自己的金像表達高度滿意，並在自家社交平台Truth Social分享照片，形容這座雕像是「真正的藝術品」，也讚揚設置者是「偉大的美國愛國者」。

質疑搞偶像崇拜

批評者指出，特朗普近年持續推動各種個人品牌塑造，包括推出印有特朗普名字的《聖經》與運動鞋，以及將甘迺迪表演藝術中心部分區域重新命名為「特朗普－甘迺迪表演藝術中心」，且相關決策被指規避國會與董事會正常討論程序。