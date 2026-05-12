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美國丹麥密談曝光 格陵蘭擬增設3美軍基地 傳列為美主權領土

即時國際
更新時間：13:02 2026-05-12 HKT
發佈時間：13:02 2026-05-12 HKT

英國廣播公司（BBC）引述多名消息人士與官員報道，外界目光聚焦在美伊戰爭之際，美國與丹麥近月持續進行秘密談判，商討擴大美方在格陵蘭的駐軍問題。美方提議在格陵蘭南部增設3處美軍基地，擬將這3個新基地正式指定為美國主權領土。據報談判有所進展，但雙方尚未達成任何正式協議，最終基地數量仍有變數。

報道指，這項談判由國務院高層官員尼德姆（Michael Needham）主導，雙方自1月中旬以來至少會晤5次。相較之下，特朗普任命的格陵蘭特使、路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）幾乎未參與實際談判。

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萬斯3月底曾到格陵蘭訪問。路透社
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特朗普長子唐納德（左）今年1月曾到訪格陵蘭。路透社
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美方提議在格陵蘭南部增設3處美軍基地。路透社
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新增基地擬監視中俄活動

BBC引述受訪官員表示，這些基地將位於格陵蘭南部，旨在監視俄羅斯和中國在北大西洋一帶可能的海上活動。這個區域位於格陵蘭、冰島與英國之間，被稱為GIUK缺口（GIUK Gap）。

其中一座新基地，很可能設在納沙爾蘇瓦克（Narsarsuaq），地點是過去一座美軍基地的舊址；該座舊基地當年設有一座小型機場。分析人士表示，其他新基地也很可能設在已有機場或港口等基礎設施的地點，這些整建既有位址的成本低於興建全新設施。

白宮證實正與丹麥高層談判

報道指，美國官員在談判中並未提出以強奪格陵蘭控制權的可能性或方式。特朗普年初多次揚言不排除以武力奪取格陵蘭，引發跨大西洋緊張關係。

白宮證實正與格陵蘭和丹麥進行高層談判，但拒絕評論細節。一名白宮官員告訴BBC，政府對談判正朝正確方向發展非常樂觀。

丹麥先前已表達願意討論在格陵蘭增設美軍基地，丹麥外交部也證實正與美國談判。一名發言人表示，持續與美方透過外交管道對溝通，目前不會進一步說明細節。

美目前設有一座軍事基地

美國目前在格陵蘭有一座軍事基地，名為皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），位於格陵蘭西北部，負責為北美防空司令部（NORAD）監測導彈，但並未配置用於海上監視。美國冷戰時期在格陵蘭最多有17處軍事設施。

美國與丹麥於1951年已簽署一項防衛協定，賦予美國相當大的空間，可擴大在格陵蘭的軍事行動，但須取得丹麥政府批准。

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