伊朗局勢 | 美媒：阿聯酋曾秘密發動空襲 癱瘓伊朗煉油廠

美國《華爾街日報》周一（11日）引述消息人士報道，中東戰爭期間，阿聯酋曾對伊朗境內目標發動秘密空襲，包括4月初空襲伊朗拉萬島（Lavan Island）一座煉油廠，導致煉油廠陷入火海，產能幾乎全面癱瘓。而阿聯酋政府至今尚未公開承認相關行動。

上月8日，就在美國與伊朗的停火生效數小時後，伊朗國營電視台曾報道，拉萬島石油設施遭到空襲。伊朗隨後對科威特和阿聯酋發動導彈與無人機攻擊。

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伊朗拉萬島一座煉油廠上月初遭到空襲，導致煉油廠陷入火海，冒出大量濃煙。路透社

伊拉克的阿聯酋領事館5月初遭到空襲後起火。路透社

空襲致伊朗煉油廠陷入火海

《華爾街日報》稱，這次空襲導致伊朗煉油廠陷入火海，產能幾乎全面癱瘓。截至2020年，該煉油廠是伊朗第10大煉油廠，每日處理6萬桶原油。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台當時引述伊朗國家石油煉製和分銷公司的說法稱，拉萬島煉油設施在當地上午10時遭到猛烈攻擊。作為回應，德黑蘭向阿聯酋和科威特發射大量導彈與無人機。

當天，阿聯酋國防部僅在社交平台X上表示，阿聯酋防空部隊正在應對來自伊朗的飛彈及無人機攻擊。

伊朗導彈和無人機大舉反擊阿聯酋

報道稱，伊朗將大部分火力集中在阿聯酋，用2800多枚導彈和無人機瞄準阿聯酋，遠超過包括以色列在內的任何其他國家。

一名消息人士告訴《華爾街日報》，華府並未對阿聯酋的空襲感到擔憂，因為停火協議當時尚未正式生效。

消息人士透露，美方私下對阿聯酋及其他願意加入行動的波灣國家持正面態度。

美對阿聯酋參戰持正面態度

阿聯酋外交部對這些打擊行動不予置評，但點出他們過去曾聲明，對於敵對行為，阿聯酋有權採取包括軍事在內的回應。

美國五角大樓拒絕評論；白宮未正面回應阿聯酋涉及戰爭的問題，但表示總統特朗普擁有所有選項，美國對伊朗政權擁有最大影響力。