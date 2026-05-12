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德州檢察長控告Netflix 指非法追蹤用戶數據 讓年輕觀眾上癮

即時國際
更新時間：11:39 2026-05-12 HKT
發佈時間：11:39 2026-05-12 HKT

影音串流平台Netflix遭美國德州檢察長入稟法院起訴，訴訟指控Netflix不當蒐集用戶數據，並將數據提供給廣告商；同時將Netflix平台設計成令年輕觀眾上癮。訴訟要求當局發布禁制令，禁止Netflix在訴訟期間蒐集或披露消費者數據。

共和黨籍德州檢察帕克斯頓（Ken Paxton）入稟達拉斯地區法院，提交長達59頁的訴狀，開篇即寫道：「當你在看Netflix時，Netflix也在看著你。」

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Netflix否認指控。路透社
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Netflix是備受歡迎的著名影音串流平台。美聯社
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Netflix被指採用會讓年輕觀眾對Netflix平台成癮的技術。
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涉將數據提供給廣告商

帕克斯頓形容Netflix為一個巨大的數據庫，指控它追蹤並記錄用戶的觀看習慣、偏好以及其他敏感的行為數據。

訴訟指出，Netflix將這些輸入數據提供給廣告商，以便他們能更精準地鎖定公司的訂閱者。

訴訟還指控Netflix採用會讓年輕觀眾對Netflix平台成癮的技術，包括在預設設定下啟動的自動播放功能，且包含兒童帳號，即一旦一個節目結束，另一集就會自動開始播放。

尋求每次違法罰款7.8萬

起訴書尋求對Netflix每一次違反德州「欺詐貿易行為法」（Deceptive Trade Practices Act）的行為，處以最高1萬美元（約7.8萬港元）的民事罰款。

包括社交媒體和其他具有強大網絡影響力的企業在內的許多公司，都成為訴訟目標，它們被控暗中追蹤用戶並將產生的數據出售給第三方，而第三方則將這些數據用於廣告。

Netflix回應表示：「這起訴訟毫無根據，且基於不準確且扭曲的資訊。Netflix認真看待我們會員的私隱，並在我們營運的每個地方都遵守隱私和數據保護法。」
 

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