Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「10·7」襲擊︱以設特別軍事法庭審理 300哈馬斯分子或判死

即時國際
更新時間：10:18 2026-05-12 HKT
發佈時間：10:18 2026-05-12 HKT

以色列議會11日通過一項法案，決定設立特別軍事法庭，審理涉嫌參與2023年10月7日「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）中，突襲以色列的巴勒斯坦人。根據該法案，法庭有權作出死刑判決。

軍事法庭起訴罪名廣泛

《以色列時報》報道，特別軍事法庭將審理「阿克薩洪水行動」中，在以色列被捕並關押至今的大約300名「襲擊者」。法案還規定，任何被懷疑、指控或定罪參與「行動」的人，不得通過人員交換協議獲釋。以色列議會以93票贊成、0票反對、0票棄權通過該法案。

「10·7」襲擊以色列行動中，哈馬斯屠殺大量平民，及綁架人質回加沙。
「10·7」襲擊以色列行動中，哈馬斯屠殺大量平民，及綁架人質回加沙。
「10·7」襲擊以色列行動中，哈馬斯屠殺大量平民，及綁架人質回加沙。
「10·7」襲擊以色列行動中，哈馬斯屠殺大量平民，及綁架人質回加沙。


相關新聞：哈馬斯5000火箭突襲以色列

另外，根據《以色列時報》之報道，這個特別軍事法庭亦能以多項相關罪名起訴「襲擊者」，包括根據以色列1950年《防止種族滅絕法》所定義的種族滅絕罪、危害以色列主權罪、引發戰爭罪、戰時援助敵人罪，以及根據以色列2016年《打擊恐怖主義法》所定的恐怖主義罪。

相關新聞：以巴衝突｜德籍以女模慘遭哈馬斯斬首 以軍向家人透露：憑頭骨確認身份

「阿克薩洪水行動」是指2023年10月7日清晨，哈馬斯（Hamas）向以色列發射至少3000餘枚火箭彈，同時約3000名武裝分子突破隔離牆，襲擊猶太平民社區和以軍基地，當天已造成超過1195名以色列人和外國公民死亡，並綁架走數十名人質。對此，以軍自事發當天起便在加沙地帶展開軍事行動，至今已造成超過7.2萬人死亡、逾17.2萬人受傷。自去年10月10日加沙停火第一階段協議生效以來，以軍多次以巴勒斯坦方面違反停火協議為由，不時發動襲擊，持續造成傷亡。

 

10·7」襲擊事件︱以設特別軍事法庭審理  300哈馬斯分子或判死

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
添好運首推點心放題！95歲泰斗監修懷舊系列 3小時任食經典豬油包/鵪鶉蛋燒賣/欖仁冰肉千層糕
飲食
17小時前
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家偵探大爆捉姦故事 人夫帶球拍密集式打羽毛球 憑一蠱惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
海洋公園水上樂園長者激抵優惠！60歲或以上樂悠咭/長者咭持有人$2入場 優惠期至7月
好去處
21小時前
子母®扎根香港營養教育十三載 以微小習慣成就下一代大健康
企業資訊
3小時前
5月12日飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫 驚心動魄96小時
飛鵝山綁架案│綁匪潛獨立屋擄劫羅君兒 驚心動魄96小時
突發
11小時前
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
元朗逾30年老牌餅店母親節旺過酒樓？大批市民排隊買蛋糕 必試招牌芒果蛋糕 網民震驚：元朗人好支持！
生活百科
19小時前
廣東得意妹幫阿媽開檔變掃場 擰錯油門令75KG滷味全報銷︱有片
00:30
廣東得意妹幫阿媽開檔變掃場 擰錯油門令75KG滷味全報銷︱有片
即時中國
4小時前
東張西望丨何伯2.0爆三角戀？推拿師為陳伯解決前列線問題：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染
東張西望丨何伯2.0爆三角戀？推拿師為陳伯解決前列線問題：佢有血管堵塞 六旬女友斥有染
影視圈
12小時前
蔡楚輝攝
00:47
秀茂坪貨車與巴士相撞後翻側 司機一度被困自行爬出 10人受傷
突發
4小時前
星島申訴王|寵物店擺烏龍 沖涼誤當剪毛 長毛貓慘變光禿禿 主人嚇呆痛哭
星島申訴王 | 寵物店擺烏龍 沖涼誤當剪毛 長毛貓慘變光禿禿 主人嚇呆痛哭
申訴熱話
3小時前