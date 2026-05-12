「10·7」襲擊︱以設特別軍事法庭審理 300哈馬斯分子或判死

以色列議會11日通過一項法案，決定設立特別軍事法庭，審理涉嫌參與2023年10月7日「阿克薩洪水行動」（Operation Al-Aqsa Flood）中，突襲以色列的巴勒斯坦人。根據該法案，法庭有權作出死刑判決。

軍事法庭起訴罪名廣泛

《以色列時報》報道，特別軍事法庭將審理「阿克薩洪水行動」中，在以色列被捕並關押至今的大約300名「襲擊者」。法案還規定，任何被懷疑、指控或定罪參與「行動」的人，不得通過人員交換協議獲釋。以色列議會以93票贊成、0票反對、0票棄權通過該法案。

「10·7」襲擊以色列行動中，哈馬斯屠殺大量平民，及綁架人質回加沙。

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另外，根據《以色列時報》之報道，這個特別軍事法庭亦能以多項相關罪名起訴「襲擊者」，包括根據以色列1950年《防止種族滅絕法》所定義的種族滅絕罪、危害以色列主權罪、引發戰爭罪、戰時援助敵人罪，以及根據以色列2016年《打擊恐怖主義法》所定的恐怖主義罪。



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「阿克薩洪水行動」是指2023年10月7日清晨，哈馬斯（Hamas）向以色列發射至少3000餘枚火箭彈，同時約3000名武裝分子突破隔離牆，襲擊猶太平民社區和以軍基地，當天已造成超過1195名以色列人和外國公民死亡，並綁架走數十名人質。對此，以軍自事發當天起便在加沙地帶展開軍事行動，至今已造成超過7.2萬人死亡、逾17.2萬人受傷。自去年10月10日加沙停火第一階段協議生效以來，以軍多次以巴勒斯坦方面違反停火協議為由，不時發動襲擊，持續造成傷亡。

「10·7」襲擊事件︱以設特別軍事法庭審理 300哈馬斯分子或判死