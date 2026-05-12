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遭控充當中國代理人 南加州華裔市長辭職允認罪

即時國際
更新時間：09:18 2026-05-12 HKT
發佈時間：09:18 2026-05-12 HKT

美國司法部證實，南加州阿卡迪亞市（Arcadia）市長王愛琳（Eileen Wang），因被控充當中國政府的非法代理人而遭到起訴，她已同意就這項聯邦重罪指控認罪，該重罪最高可監10年。

阿卡迪亞市議會網站顯示，58歲的王愛琳已於周一（11日）辭去市長一職。阿卡迪亞市位於洛杉磯東北約21公里處，人口約有5.3萬，以亞裔居民為主，當中華人比例甚高。

王愛琳（左二）4月在阿卡迪亞商會出席頒獎活動。阿卡迪亞商會
王愛琳（左二）4月在阿卡迪亞商會出席頒獎活動。阿卡迪亞商會
阿卡迪亞市位於洛杉磯東北約21公里處，人口約有5.3萬。法新社
阿卡迪亞市位於洛杉磯東北約21公里處，人口約有5.3萬。法新社

最高可判監10年

王愛琳將於周一下午在洛杉磯市中心的聯邦法院出庭，預計在未來數周內認罪。

在美國，充當外國政府的非法代理人一旦罪成，最高可判處10年監禁。

司法部指出，王愛琳與華裔男子孫耀寧（Yaoning Sun）透過經營、服務當地華裔社區的網站「美國新聞中心」（US News Center），宣傳親華言論。

被指在網上發表親華內容

聲明中：「王愛琳與孫耀寧接收並執行中國政府官員的指示，在網站上發布親華內容。」

孫耀寧已於2025年承認充當外國政府非法代理人，被判入獄4年，目前正在服刑。

《洛杉磯時報》去年5月報道，孫耀寧2022年協助王愛琳當選阿卡迪亞市議員，2人曾經是未婚夫妻關係。

今年2月就任阿卡迪亞市長

今年2月孫耀寧被判刑前不久，王愛琳就任阿卡迪亞市長，她去年5月向《洛杉磯時報》否認指控，並稱已經與孫耀寧解除婚約。

王愛琳於2022年11月當選為阿卡迪亞市議會成員，該市議會由5人組成，而市長則輪流選出。

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