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伊朗局勢｜特朗普稱停火協議脆弱 形容「靠呼吸機維持」 狠批伊方回應「垃圾」

即時國際
更新時間：06:09 2026-05-12 HKT
發佈時間：06:09 2026-05-12 HKT

路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump）周一（11日）表示，美國與伊朗之間的停火協議目前是「靠呼吸機維持（on life support）」，並狠批伊朗提交的回應文件是「垃圾」，令外界憂慮持續10周的衝突或再度升級。

伊朗強調霍爾木茲海峽主權

美國早前提出和平方案，希望先停止戰事，再重啟包括伊朗核計劃等爭議議題談判。不過，伊朗周日（10日）提交回應，要求全面結束區內戰事，包括黎巴嫩局勢，並要求美方解除海上封鎖、停止制裁及恢復伊朗石油出口。特朗普周一向記者表示：「我認為停火現在是最脆弱的時候。我讀到他們傳來那堆垃圾後，甚至沒有看完。」

伊朗在回應中亦要求美國就戰爭損失作出賠償，並強調對霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）擁有主權。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）周一表示，伊方要求合理，包括結束戰爭、解除美國封鎖及「海盜行為」，以及解凍因美國壓力而被凍結的伊朗資產。

特朗普周一向記者表示：「我認為停火現在是最脆弱的時候。我讀到他們傳來那堆垃圾後，甚至沒有看完。」路透社
特朗普周一向記者表示：「我認為停火現在是最脆弱的時候。我讀到他們傳來那堆垃圾後，甚至沒有看完。」路透社

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）則警告，伊朗武裝部隊已準備好對任何「侵略行為」作出強硬回應。

霍局勢持續緊張　油價再升

雖然特朗普近日曾嘗試淡化局勢，並在上周連串海上衝突後呼籲克制，但他自4月7日停火生效以來，多次威脅可能終止停火安排，令受談判陷入僵局。受供應憂慮影響，布蘭特期油（Brent crude）周一升約2.7%，報每桶約104美元。

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